Homero Pettinato atacó a Wanda Nara para vengarse de La Reini: mensajes explosivos y tensión en los Martín Fierro

El fin de semana estuvo cargado de polémica alrededor de Sofi Gonet, más conocida como "La Reini", y Homero Pettinato. Con escraches de por medio, la ex pareja expuso la toxicidad que, según ambos, persiste a pesar de que la relación ya terminó.

En las últimas horas, la cuenta de Instagram @lomaspopucom difundió una imagen de Homero junto a una amiga en el recital de Fonso y Las Paritarias, acompañada por información que aseguraba que los habían visto a los besos.

Los chats que filtró "La Reini" para exponer a Homero Pettinato

En paralelo, Sofía Gonet estalló en redes sociales y compartió en sus historias violentos chats que habría mantenido con el hijo de Roberto Pettinato el sábado 13 de diciembre, luego de que la foto comenzara a circular. "Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha", fue el primer mensaje de ella. A eso, él respondió: "Te pasas laburando de mierd** que a nadie le importan y te crees Angelina Jolie" o "Nunca saliste de Vinicius gat* cascotesdo, te detesto. Quién mierd* te creés que sos para decirme tantas cosas...", entre otros mensajes.

Tras el revuelo, el integrante de Sería Increíble salió al cruce, desmintió un vínculo amoroso con su amiga y apuntó contra su ex: "Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí, porque me sacaron: una foto con una amiga ayer viendo una banda y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses", comenzó.

"La Reini" y Homero Pettinato

Luego, profundizó sobre los mensajes que trascendieron: "Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo digo: 'Por lo menos no chupo pi** en el Four Season para pagarme los viajes', es porque ella me dijo: 'Me estoy cog** un millonario'. Porque me dice las peores cosas: 'Me estoy gar...a tal o me voy a cog** a este, no vals dos mangos, drogadicto de mie..., fal..., poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda'", continuó.

"La Reini" pidió no cruzarse a Homero Pettinato

En ese mismo descargo, Pettinato aseguró que la situación lo perjudicó laboralmente: "Hoy me veo ante otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella. Las peores cosas que alguien te puede hacer, me las hizo. Desde fingir que está cog...con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción, entonces no estaba con el celular encima", expuso sobre las actitudes que calificó como tóxicas.

Además, agregó: "Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad. Y yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y que se puede mejorar. Y obviamente todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: 'Alejate de esa mina, alejate, es mala, va a seguir haciendo maldades'. Y yo me seguí acercando y seguí ahí. Y bueno, y ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga". Luego, el humorista también compartió capturas en las que su exnovia lo habría amenazado a través de mensajes privados.

La polémica no quedó solo en el escrache virtual. El domingo, ambos se cruzaron al compartir una noche en los Martín Fierro de Streaming. Según trascendió, f ue La Reini quien pidió de antemano no hablar sobre lo sucedido , así como también solicitó no coincidir con su ex en la alfombra roja.

Por su parte, Homero Pettinato se mostró más dispuesto a referirse al conflicto: "De mí podés decir lo que quieras, pero mentiroso no... Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, traídos de afuera. ¿Te paso la data después? Mañana es un bajonazo", arrancó. Luego se refirió puntualmente a La Reini: "La verdad que fue un episodio triste, muy fuerte que a mí no me identifica y los que a mí me conocen saben que yo no soy wandaneresco. No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero bueno, esta vez no me quedó otra y... contraataqué, como se dice, y la pasé como el ort*", dio a entender, además, que su ex estaría siendo influenciada por Wanda Nara.