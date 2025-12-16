Reforma laboral a los gritos: el tenso cruce de Tetaz y Piumato cargado de insultos y descalificaciones

El debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno volvió a mostrar su costado más áspero y autoritario durante un programa de televisión, cuando el ex diputado nacional Martín Tetaz y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, protagonizaron un enfrentamiento verbal de extrema tensión que requirió la intervención directa del conductor Diego Sehinkman para evitar que la situación se desbordara.

El cruce ocurrió el lunes por la noche en Una vuelta más, por TN, mientras se discutía la eventual declaración de actividades esenciales, con la educación como uno de los ejes. En el estudio también estaban la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado y el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, todos alineados en la defensa del proyecto oficial. Del otro lado, Piumato cuestionó el corazón de la iniciativa y alertó que el rumbo del Gobierno implica un retroceso histórico para los trabajadores.

La discusión escaló rápidamente cuando Tetaz desafió al sindicalista: "No pudiste nombrar ni un solo derecho que se quita". Piumato respondió sin rodeos: "Es una gran transferencia de ingresos". La réplica del economista fue inmediata: "Sí, a los bolsillos de los trabajadores". Lejos de aclarar el punto, el intercambio dejó en evidencia dos miradas irreconciliables: una que reduce los derechos laborales a un costo y otra que los concibe como garantías constitucionales.

El eje del enfrentamiento fue la llamada "cuota solidaria", un aporte establecido en convenios colectivos que pagan trabajadores no afiliados. Tetaz sostuvo que "con la ley iba al bolsillo del trabajador, no al sindicato" y lanzó una acusación directa: "Parte del salario se lo están llevando ustedes". Piumato respondió elevando el tono: "Al trabajador hay que darle un salario digno" y lo acusó de autoritario: "Vos evidentemente sos autoritario porque no te importa violar la Constitución".

La tensión siguió creciendo cuando Tetaz preguntó: "¿Dónde dice en la Constitución que el sindicalista es el dueño del esfuerzo del trabajador?". Del otro lado, Piumato devolvió con dureza: "Lo quieren hacer esclavo". El ex diputado insistió en que la reforma permitiría "sacarle la plata al sindicato y dándosela al trabajador", mientras el dirigente sindical advertía que esa supuesta libertad se traduce en precarización: "La libertad de morirte de hambre, la libertad de que te echen gratis".

El cruce de Tetaz y Piumato cargado de insultos y descalificaciones

El debate dejó al desnudo la estrategia discursiva del oficialismo y sus aliados: personalizar la discusión, deslegitimar a los sindicatos y evitar un análisis profundo del impacto real de la reforma. En ese clima, Piumato fue contundente: "La reforma viola derechos" y remarcó que el proyecto del Gobierno "avanza contra los derechos del trabajador". La escalada verbal llegó a un punto crítico cuando Piumato acusó a Tetaz de promover la esclavitud: "Vos querés esclavitud en la Argentina. Querés cárcel. No te importa la Constitución. Sos esclavista... tenés derechos para muy pocos". Tetaz respondió furioso: "Vos te querés quedar con la plata del trabajador. El artículo 14 bis dice que el salario es del trabajador. No se lo choreen. No seas irrespetuoso. No te voy a permitir una falta de respeto".

Ante el riesgo de que el enfrentamiento pasara a mayores, Diego Sehinkman se levantó de su silla y se interpuso entre ambos. Primero apeló al humor: "Les voy a poner una reja", y luego perdió la paciencia: "Basta Martín. Basta Julio". Finalmente, decidió mandar a un corte comercial: "Tengo un dardo tranquilizante, van a ver el resultado después de la tanda". Más allá del show televisivo, el episodio funcionó como una postal del debate que propone el Gobierno de Milei: gritos, descalificaciones y una defensa cerrada de una reforma que, lejos de ampliar derechos, apunta a flexibilizar condiciones laborales y debilitar la organización sindical. En lugar de un debate democrático y profundo, la reforma laboral se discute a los empujones, con acusaciones cruzadas y un trasfondo claro: el intento de avanzar sobre conquistas históricas del mundo del trabajo.