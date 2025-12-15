El BCRA ajustará las bandas de flotación del dólar según la inflación: "Nueva fase del programa monetario"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una serie de medidas clave que impactarán en la política cambiaria y monetaria: a partir del 1 de enero de 2026, las bandas de flotación del dólar se ajustarán mensualmente en función de la inflación, una medida que buscará estabilizar el mercado cambiario y fortalecer las reservas internacionales, según funcionarios de la entidad.

Según el comunicado oficial del BCRA, "a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec ", lo que lograría mayor flexibilidad al mercado cambiario.

BCRA

En el mismo comunicado, informaron que el BCRA se prepara para reforzar las reservas internacionales con una estrategia que podría contemplar la compra de hasta USD 17.000 millones, dependiendo del comportamiento de la demanda de dinero y la disponibilidad en la balanza de pagos.

La entidad explicó que, inicialmente, las compras representarán el 5% del volumen diario operado en el mercado cambiario, aunque podrían realizarse adquisiciones mayores para evitar distorsiones: "Superado de manera exitosa el período de incertidumbre electoral, se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario ", destacaron desde el organismo.

Santiago Bausili, socio de Caputo y presidente del Banco Central

En paralelo, la política monetaria se ajustará en función de la inflación y su relación con la actividad económica. El BCRA mantendrá un enfoque contractivo cuando la inflación argentina supere los niveles internacionales: " Con el objetivo de continuar reduciendo la inflación , el BCRA mantendrá un sesgo contractivo en la política monetaria asegurando que la oferta monetaria evolucione a menor ritmo de la demanda", señala el comunicado.

En cuanto a los encajes bancarios, el Banco Central continuará con un proceso gradual de normalización: "El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera", informaron desde la entidad.

Banco Central

Por último, el BCRA explicó que prevé" un ciclo expansivo en la actividad económica y el crédito al sector privado, impulsado por incentivos que promuevan la inversión, las exportaciones y el consumo". Así las cosas y con esta serie de medidas, el Banco Central busca consolidar el modelo económico que propone el ministro de Economía Luis Caputo en un contexto de constante movimiento de la inflación y la liquidez en los mercados.