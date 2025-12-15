Así fue el accidente de la hija de Fernando Burlando y Barby Franco que casi arruina todo

Lo que debía ser una jornada de algarabía y pasión futbolera para la familia Burlando se convirtió en un episodio angustiante que quedará marcado en sus vidas. Fernando Burlando, reconocido abogado y ferviente hincha de Estudiantes de La Plata, viajó junto a su pareja Barby Franco y su pequeña hija Sarah para presenciar la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero. Sin embargo, apenas llegaron al destino, un inesperado accidente cambió el rumbo de su viaje.

Todo comenzó con el entusiasmo y la emoción de un evento deportivo histórico. La familia aterrizó en suelo santiagueño con camisetas albiazules y una sonrisa en sus rostros y todo quedó registrado en video. Pero en cuestión de minutos, la felicidad se transformó en desesperación.

Barby Franco y Sarah

Al abordar el transfer que los llevaría desde el aeropuerto, ocurrió lo impensado: Sarah Burlando, inquieta y curiosa como cualquier chiquilla de su edad, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose violentamente la cabeza contra un esquinero de madera.

El impacto fue estremecedor y la pequeña comenzó a sangrar profusamente, desatando gritos y pánico entre sus padres. "Mi primer corte", escribió Barby Franco en sus redes sociales, visiblemente conmocionada mientras narraba el momento que la dejó en shock. " Yo estaba en shock ", agregó la modelo, aún intentando procesar el susto vivido.

Burlando reaccionó rápidamente, tomando a su hija en brazos e intentando detener la hemorragia con presión. La escena era desgarradora: una carrera contrarreloj hacia el hospital más cercano, mientras los segundos parecían eternos. Al llegar al centro de salud, los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: la herida requería intervención quirúrgica .

Sarah fue sometida a una sutura con dos puntos en la cabeza, mientras sus padres aguardaban con angustia el resultado. Por fortuna, tras varias horas de observación y controles médicos, los profesionales determinaron que la pequeña estaba fuera de peligro y pudo ser dada de alta. Un alivio que llegó después de uno de los momentos más aterradores para la familia.

Sarah Burlando

A pesar del impacto emocional y el susto vivido, los Burlando decidieron seguir adelante con su plan original y se viajaron rápidamente al estadio para apoyar al equipo de sus amores. Sarah, ya recuperada, fue vista tranquila en brazos de su mamá, Barby Franco dejando atrás el episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.