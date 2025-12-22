Papá Noel escoltado por los polémicos F-16: la insólita propaganda militar hecha con IA en un país que "no tiene plata"

El espíritu navideño, esta vez, no llegó en trineo con renos sino escoltado por aviones de combate. La Fuerza Aérea Argentina difundió este fin de semana un mensaje institucional de Navidad protagonizado por Papá Noel viajando en un trineo tirado por los cazas F-16 recientemente incorporados a la flota militar. El video, editado con inteligencia artificial, fue presentado como un saludo para la "familia aeronáutica", pero terminó funcionando como una pieza de exhibición y celebración de una de las compras más costosas del actual gobierno. "Quería desearles una muy feliz Navidad para todos los integrantes de la FAA y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la Patria", dice el Papá Noel digitalizado en el video difundido por la Fuerza Aérea Argentina.

Luego remata con una frase que resume el tono del mensaje: "Ustedes son los verdaderos dueños del aire". El saludo se presentó inicialmente durante un concierto navideño realizado en el helipuerto del Edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, en el barrio porteño de Retiro. Allí, músicos de la fuerza y artistas invitados interpretaron piezas alusivas a la Navidad ante un público mayoritariamente militar. En ese marco se proyectó el video donde Papá Noel, con bigote perfectamente curvado, traje rojo impecable y un handy aeronáutico en la mano, se comunica con la torre de control: "Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar".

El material mezcla imágenes reales del denominado vuelo ferry que trajo al país a los primeros seis F-16 -con escalas en Zaragoza, las Islas Canarias y Natal- con secuencias generadas por IA. En la edición, los aviones pasan de escoltar a literalmente tirar del trineo, reemplazando a los renos mientras sobrevuelan una Buenos Aires virtual, con el Obelisco incluido. "¡Felices fiestas, familia aeronáutica!", grita Papá Noel antes de desaparecer entre estelas brillantes y pirotecnia digital. Detrás del clima festivo, el video vuelve a poner en primer plano una operación militar que el Gobierno de Javier Milei presentó como un "hito histórico".

Se trata de la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, equipados con sistemas de armas provistos por Estados Unidos, por un monto total cercano a los 650 millones de dólares. Seis de esas aeronaves llegaron al país a comienzos de diciembre y fueron exhibidas con vuelos rasantes sobre la Ciudad de Buenos Aires y actos oficiales en Río Cuarto, Córdoba. En uno de esos eventos participaron Milei, el entonces ministro de Defensa Luis Petri, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el embajador estadounidense Peter Lamelas. Allí, el Presidente sostuvo que se trataba de "un día histórico para el país".

Al finalizar el Concierto de #Navidad celebrado en el helipuerto del edificio Cóndor, la #FuerzaAéreaArgentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica.



— FuerzaAéreaArgentina (@FuerzaAerea_Arg) December 20, 2025

Además, definió a los F-16 como "los nuevos custodios del cielo argentino", al tiempo que afirmó que los gobiernos anteriores "nos habían dejado indefensos". La postal contrasta con fuerza con el discurso oficial repetido hasta el cansancio: "no hay plata" y "equilibrio fiscal". Ese argumento fue utilizado para justificar recortes en educación, universidades, ciencia, discapacidad y políticas sociales, pero no impidió una inversión millonaria en armamento ni su posterior celebración pública con un saludo navideño de alto impacto simbólico. Incluso la propia Fuerza Aérea admitió el carácter artificial del mensaje.

La voz de Papá Noel fue recreada con IA, al igual que varias de las escenas, en un producto cuidadosamente editado para reforzar el "logro reciente" de la institución. "Espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño", agrega el personaje, cerrando un círculo que combina espectáculo, propaganda y autopromoción. Mientras tanto, los aviones todavía no son operados plenamente por pilotos argentinos: por ahora están tripulados por personal danés, con pilotos locales viajando en las cabinas traseras como parte de su capacitación. La VI Brigada Aérea de Tandil será el centro de instrucción, donde ya funciona un simulador táctico F-16.