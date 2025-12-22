Chano, a corazón abierto: la vuelta de Tan Biónica, la autocrítica, la culpa familiar y la vida después del exceso

Santiago "Chano" Charpentier volvió a sus mejores momentos tras la vuelta de su banda Tan Biónica y de haber dejado atrás sus peores años de consumo de estupefacientes y alcohol. La nueva versión del artista se vio en los 10 Movistar Arena que brindó durante el último año y se hizo palabras en la entrevista que le dio a Migue Granados para Olga, la primera en cuatro años sin ofrecer reportajes.

"Hace cuatro años que no doy una nota", fue una de las primeras cosas que señaló Chano en su charla con su amigo. "Hicimos el regreso de Tan Biónica y no hicimos notas", recordó, en el sentido de que hicieron una vuelta muy importante sin apelar a la prensa. Aunque también reflexionó que le interesan este tipo de notas porque piensa "que charlas como estas a los fans le gustan".

Entre las bombas que dejó Charpentier se encuentra que la vuelta de su banda fue para quedarse, más allá de que se vendió como una despedida. "El grupo volvió y decidió hacer un disco. No vamos a pedir perdón por habernos despedido en la última noche mágica", bromeó en relación al álbum "El Regreso" que prepara junto a sus compañeros. "Primero convenzo al empresario, sin avisarle a mi manager. Lo convenzo de que podíamos hacer River", recordó, sobre la situación que ni siquiera le había contado a Bambi Moreno Charpentier, su hermano. Tampoco, como es de suponer, le había dicho sobre esto al resto de los músicos.

Tan Biónica en su vuelta.

"Le dije que tenía a la banda ok. Que estaba todo funcionando. Pero no estaba. Yo lo iba a armar", reveló. "Llamé a cada uno individualmente y todos dijeron que sí. Pensé que a Bambi no le iba a gustar", añadió. Pero en los hechos todos aceptaron y así se gestó la vuelta de la banda de los éxitos. Al mismo tiempo, Chano se refirió a su hermano como "el líder de la banda en todo sentido". Si bien él mismo se ve así, a él lo ve "más".

Chano también hizo una suerte de autocrítica cuando se puso como responsable de la separación de Tan Biónica en su momento. Se definió a sí mismo como una persona "inmunda e insoportable" por el consumo de sustancias problemáticas. Así fue que en los 10 años que siguieron a la ruptura no compartió ni una comida familiar con Bambi, algo que mantuvo hasta que se limpió.

Santiago "Chano" Charpentier en la entrevista que brindó a Olga.

"Yo tengo ese problema con las sustancias, la comida, lo he tenido con las personas, con lugares. Incluso hay drogas que la gente las tiene como blandas y a mí me ha dado un brote con eso", reflexionó el artista. "¿El porro? Pero dicen que no es adictivo", le consultó Granados. "A mí me hizo lo que me hizo. Consumía en cantidades industriales. Nunca tuve límite", recordó.

Lo cierto es que ante la pregunta sobre si es una pelea de todos los días, Chano aseguró que todo eso "quedó en un costado" y que no tiene "problema en estar entre gente que consume", aunque generalmente no lo hace. "En el último estadio que estuvimos se hizo un brindis y todos brindaron con gaseosa por mí", reconoció con algo de orgullo por el gesto de sus compañeros.

Damián Betular trabajó con Chano antes de que ambos les llegue el éxito.

También recordó que durante sus años de mozo trabajó con Damián Betular. "En el mismo restaurant yo era camarero y él era pastelero. Él siendo anónimo ya era así. Yo era mucho más discreto que él. Yo había llegado después de estar internado a los 24 años y en el lugar consumían todos", lamentó. A su vez, remarcó que "Betu no", pero "vos siempre llegabas y él estaba haciendo como un monólogo".