Enojo, silencios y una decisión que rompe todo en el clan Sabatini: "Gabriela no quiere tener nunca más vínculo con su familia"

La feroz interna familiar entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova Sabatini sumó un nuevo capítulo que, lejos de acercar posiciones, parece sellar una ruptura definitiva. Según trascendió en las últimas horas, la ex número tres del mundo habría tomado una decisión drástica que clausura cualquier posibilidad de reconciliación con su familia. La bomba explotó en el programa A la Tarde, que se emite por América TV. Allí, el periodista Daniel Fava reveló el nuevo enojo de Gabriela tras una entrevista que Ova y su pareja brindaron en La divina noche, conducido por Dante Gebel. "Salvo con su sobrina, que es con quien podría reconsiderar la relación", deslizó Fava.

Segundos después, lanzó la frase más dura: "Es una decisión tomada de Gabriela Sabatini: la de no tener nunca más vínculo con su familia". Aunque nunca hubo una versión oficial que explique el origen exacto del quiebre, la hipótesis que más circula en el mundo del espectáculo apunta a un conflicto económico por la división de bienes tras la muerte de "Betty", Beatriz Garófalo, fallecida en 2021. La distancia fue tan profunda que Gabriela decidió no asistir a la mega boda de su sobrina Oriana Sabatini, lo que dejó al descubierto una interna familiar que ya era un secreto a voces.

Oriana y Paulo Dybala se casaron el sábado 20 de julio de 2024 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, en una celebración rodeada de famosos del espectáculo y el deporte. Pero la gran ausencia fue la de Gabriela, la tía estrella, que optó por correrse del evento y reforzar las versiones de una pelea sin retorno. Ante las versiones, el equipo de A la Tarde se comunicó con Ova Sabatini para aclarar la situación. Su respuesta fue tan escueta como enigmática: "Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar". Un silencio que, lejos de calmar las aguas, dejó más preguntas que certezas.

La trama suma voces y recuerdos. En Intrusos, la periodista Marcela Tauro, amiga de Catherine Fulop, contó el año pasado que la pelea comenzó entre los hermanos, pero que "la que más la ligó" fue Cathy "porque fueron muy agresivos con ella". Según esa versión, el conflicto se profundizó tras la muerte de la madre y el manejo de sus pertenencias. En ese mismo programa, Guido Zaffora recordó que cuando Gabriela se fue a vivir a Europa le propuso a su madre acompañarla, pero Beatriz prefirió quedarse en la Argentina, con "todo pago". "Me dijeron que ella siempre se ocupó de la madre y que lo que más le duele es que se diga que ella no lo hizo", aseguró.

Ova Sabatini y su hermana, Gabriela Sabatini

El punto más sensible habría sido el departamento de Beatriz en Miami. "Yo te digo lo que vivimos... Ella no estaba y Cathy se hizo cargo porque, sino quién lo iba a hacer", relató Tauro. "Fueron al departamento de Miami y estaban todas las cosas de Betty. Hay que ponerse en el lugar de Ova y Cathy con todo lo que vivieron, que tuvieron a su mamá y suegra muriéndose en la casa de ellos", agregó. "Ova le dijo si podían embalar las cosas porque le hacía mal verlas y Cathy delicadamente lo hizo. Pero después fue Gaby a Miami y hubo desavenencias en ese sentido, la acusaron de que se quedó con cosas", recordó la panelista.

Gabriela Sabatini faltó al casamiento de Oriana con Paulo Dybala.

Tauro fue más allá y defendió a su amiga: "Yo la vi a Catherine llevar a su suegra primero a su casa y después al hospital. No murió en pandemia, así que Gabriela podría haber venido, ya había vuelos. Y la única que la cuidó en ese momento, porque otros no podían o demás, fue la nuera". Con declaraciones cruzadas, ausencias ruidosas y silencios que dicen más de lo que callan, la familia Sabatini parece atrapada en una novela sin final feliz. Y, al menos por ahora, la decisión de Gabriela suena como un punto final que deja la puerta cerrada... y la historia abierta al próximo capítulo mediático.