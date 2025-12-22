"Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé": Wanda y la frase que casi detona MasterChef Celebrity

La paz entre Wanda Nara y Maxi López parece sostenerse a paso firme de acuerdo a la relación que se ve entre ambos en MasterChef Celebrity, más allá de los intentos de la conductora de sacar de las casillas a su ex pareja. Así quedó en evidencia en la última emisión del reality, cuando a partir de un diálogo con Sofía "La Reini" Gonet, le lanzó un dardo cargado de veneno sobre cómo fue que conoció a su ex pareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi, un futbolista que le había presentado su ex y padre de sus tres hijos mayores.

La Reini venía con el tema de a cambio de qué cocinaría los platos que hace para el programa de Telefe, y en ese sentido le reclamaba a la conductora "un chongo con guita, una cartera de las tuyas que te vengo pidiendo hace rato". "¿Un chongo? Capaz me ayuda Maxi con un amigo", soltó Nara. "No, Maxi no. Pero el otro día le dije 'presentame alguno de estos con plata'", confesó la ex de Homero Petinatto.

Fue entonces cuando llegó la frase que detonó todo por parte de Wanda: "Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé". La afirmación, en clara relación a Icardi, generó una ola de murmullos en el estudio y hasta algunas risas suaves que coincidieron con la leve sonrisa que esgrimió el ex River Plate, quien además de famoso por sus goles lo es por haber sido el engañado por su amigo y su ex mujer.

"Tengamos la Navidad en paz", pidió el cocinero Germán Martitegui casi como para que la cosa no se vaya de las manos. "Me la dejó servida La Reini", se excusó Nara, también orgullosa del momento que había pasado y en una clara exhibición de la buena relación que la une con el papá de sus tres primeros hijos. "Todos mudos. Dejó mudo a todos en el canal", sostuvo Gonet para cerrar.

La famosa "icardiada": Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi

El tema se readaptó a la cuestión navideña y cambió de tónica en el sentido de que le sirvió de excusa a López para lamentar costumbres de su ex. Según contó, los pedidos que hacía en las cartas para Papá Noel "eran imposibles, no resistía bolsillo", algo que atenta muy fuerte para que nuevamente le presente "un amigo millo".

Nara le recordó a López que uno de sus regalos habituales eran los diamantes. "He regalado", reconoció el ex futbolista, quien rápidamente aprovechó para vengarse de su ex. "¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a Migueles", expresó en relación a Martín, actual pareja de Wanda. "Después de no sé cuántas administraciones sigue reclamando. No, ya está, ahí se terminó", renegó Maxi.