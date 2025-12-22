De cantar con Miranda! arriba del escenario al quirófano: el vertiginoso fin de semana de Tini Stoessel

Tini Stoessel no conoce de pausas. O, al menos, no cuando se trata de cerrar el año con la misma intensidad con la que se sube a un escenario. A tan solo horas de haber cantado junto a Miranda! el sábado por la noche, la artista ingresó el domingo por la mañana a una clínica privada para someterse a una intervención quirúrgica. La noticia se conoció a través del periodista Fede Flowers, quien reveló en su cuenta de X: "Tini fue intervenida quirúricamente hoy".

🔴 TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul , luego de haber cantado anoche con Miranda.

El... pic.twitter.com/KEXiUgto4y — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) December 22, 2025

De acuerdo con el periodista, fue "por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado". La operación se realizó cerca de las 10 de la mañana en la Clínica Zabala, el mismo establecimiento donde la cantante se había sometido a su primera cirugía de aumento mamario. Según trascendió, Tini llegó acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, y el ingreso se realizó bajo un fuerte protocolo de seguridad para resguardar su privacidad.

Desde su entorno aseguraron que se trató de una intervención programada y que la evolución es favorable, aunque por el momento se mantendrá alejada de la vida pública para enfocarse en su recuperación. Aún no se conocieron detalles sobre los motivos concretos del recambio de prótesis. Este tipo de cirugías puede responder tanto a cuestiones médicas -como roturas o molestias- como a una decisión personal vinculada al resultado estético.

A comienzos de 2025, la propia Tini había mostrado en sus redes sociales el resultado de su operación anterior, que rápidamente generó repercusión. La intervención llegó después de meses de agenda cargada. En las últimas semanas, la artista lanzó su festival Futttura, acompañó a María Becerra y a Miranda! en distintos shows y se mantuvo muy activa dentro de la escena musical local. El ritmo fue tan acelerado que el descanso, esta vez, tuvo que llegar de la mano del quirófano.

Mientras se recupera, Tini ya tiene compromisos en el horizonte: su próximo recital está previsto para febrero en Chile. Además, continúa avanzando la construcción de la casa que habría comprado junto a De Paul en un barrio privado de San Isidro. Por ahora, el foco está puesto en la salud. El show, como siempre, puede esperar.