Milei prometió no vetar el Presupuesto 2026: anticipó un ajuste por decreto para sostener el "déficit cero"

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, aun después de que la oposición lograra eliminar del texto final la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. Sin embargo, lejos de despejar las tensiones, el mandatario dejó una definición que encendió nuevas alarmas: el ajuste se hará igual, aunque sea por otras vías. En una entrevista con el medio oficialista LN+, Milei describió el trámite parlamentario como una disputa bélica. "En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas", afirmó, y detalló: "Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos".

El jefe de Estado celebró que "ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero" y, consultado sobre si aceptará la ley tal como salió de la Cámara de Diputados, respondió sin rodeos: "Exactamente". No obstante, aclaró de inmediato el mecanismo para compensar las modificaciones introducidas por el Congreso: "Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos".

La definición se repitió, con mayor énfasis, minutos después. "A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos", insistió Milei, descartando así un veto formal, versión que había circulado en la Casa Rosada tras el rechazo del capítulo 11.

El mensaje presidencial fue interpretado por la oposición y por sectores sociales como una admisión explícita de que los recortes podrían ejecutarse vía reasignaciones presupuestarias, aun cuando el Congreso haya decidido preservar partidas sensibles. El Presupuesto 2026 está previsto para ser tratado el viernes 26 de diciembre en el recinto del Senado de la Nación, donde el oficialismo aspira a convertirlo en ley sin cambios.

El oficialismo logró aprobar el Presupuesto en Diputados

En una entrevista con La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul, Milei volvió sobre el tema y ratificó la estrategia. "Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", señaló, confirmando que el Ejecutivo buscará compensar la exclusión del capítulo que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

Pese a que el proyecto obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la general, la caída del capítulo XI fue leída incluso por el propio oficialismo como una derrota política. Según los cálculos de Presidencia, la norma "tal cual salió" de la Cámara de Cámara de Diputados genera un desequilibrio incompatible con el dogma libertario. "El déficit es inmoral", volvió a sentenciar Milei, reafirmando que garantizará un presupuesto equilibrado "sin subir impuestos".

En ese marco, el presidente defendió los resultados de su gestión y aseguró que al asumir el gobierno la pobreza alcanzaba al 57% de la población y que hoy se ubicaría en el 27%. "Es un logro espectacular", afirmó, relativizando las críticas por la caída del consumo. "(Dicen que) se consume cada vez menos pero estamos en máximos históricos de consumo, es el mayor de los últimos 8 años. Está cambiando la forma en la que consumen las personas", sostuvo.

El mandatario también buscó llevar tranquilidad sobre el frente financiero y garantizó el pago del vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, por más de 4.300 millones de dólares. "Vamos a pagar, estamos tranquilos", dijo, y agregó: "Ya tenemos gran parte del cash y también tenemos previsiones hechas. Sólo de ofertas de REPO tenemos 7 mil millones de dólares así que estamos tranquilos".

Javier Milei firmando la reforma laboral

En otros pasajes de la entrevista, Milei evitó confrontaciones directas. Le deseó una pronta recuperación a la ex presidenta Cristina Kirchner tras su operación, aseguró que no intervendrá en las denuncias contra la Asociación del Fútbol Argentino y expresó su deseo de que Venezuela recupere la convivencia democrática bajo el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el Congreso entra en una semana clave de sesiones extraordinarias. La agenda convocada hasta el 30 de diciembre, impulsada por La Libertad Avanza, mantiene como eje las reformas económicas y estructurales bajo el objetivo del "déficit cero".

Además del Presupuesto, el oficialismo busca avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que modifica el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, e introduce un régimen simplificado de Ganancias que "blindaría" a los contribuyentes que adhieran. A esto se suma el paquete de reformas que el Gobierno planea retomar en 2026. La senadora Patricia Bullrich, confirmó que la Modernización Laboral volverá a discutirse a partir del 10 de febrero y que también se buscará avanzar con cambios en el Código Penal y en la Ley de Glaciares, orientados a flexibilizar la protección ambiental para fomentar inversiones mineras.