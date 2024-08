Las internas en Telefe tras las denuncias contra Marley: "No saben qué hacer, pero algunos ya le soltaron la mano"

Las denuncias que recibió Alejandro "Marley" Wiebe, popularmente conocido como Marley, por abuso sexual y corrupción de menores, desató una feroz interna dentro de Telefe, señal donde el mediático es figura y conduce el reality "Survivor, Expedición Robinson". "Con respecto al futuro de Marley, parece una obviedad decirlo, pero depende de lo que ocurra con esta denuncia. Esto cayó como un baldazo de agua fría en Telefe y la verdad no saben qué hacer", contó Juan Etchegoyen.

Survivor tendría los días contados

El periodista relató que algunas autoridades de la señal ya le soltaron la mano al conductor, mientras que algunos lo siguen "bancando". "Esto en Telefe cayó como un baldazo de agua fría y la realidad es que no saben qué hacer. El equipo de abogados de Telefe se puso en contacto con Marley, pero el clima en los pasillos es tenso por esta denuncia que nadie se veía venir. Cuando digo nadie se veía venir me refiero ni hasta Marley se la veía venir", resaltó.

Según describió, para el canal hubiera sido más sencillo de sobrellevar este escándalo si Marley no estuviese actualmente frente a un programa. "Si hubiese estado Gran Hermano en pantalla con Santi del Moro, por ejemplo, la situación era un poco más fácil de llevar sin Marley en pantalla. Pero estando Marley en pantalla es muy complicado porque el interrogante de levantar o no un programa tiene que ver con lo que ocurre en la Justicia", detalló Etchegoyen al aire en radio Mitre.

Si bien explicó que por estas horas las autoridades analizan dejar en pantalla "Survivor, Expedición Robinson", esta decisión podría cambiar abruptamente si las dos denuncias contra el conductor avanzan en la Justicia. "Si la causa avanza y Marley está al aire en ese momento con su programa, a mí me dan confirmado que lo van a levantar llegado ese momento. Hay que ver si ese momento llega o si queda en esto simplemente", destacó.

Marley fue denunciado por abuso sexual y corrupción de menores

De acuerdo a lo informado por el periodista, algunas autoridades del canal ya le "soltaron la mano" al conductor, mientras que otros "lo bancan por ahora". "La postura pública del canal, por ahora, es de apoyo, de bancarlo en este momento hasta que esto se oscurezca. Si avanza esto, ahí Telefe tomará cartas en el asunto pero por ahora la idea es de públicamente bancarlo. Directamente lo que se planteó es la posibilidad de levantar el programa en esa reunión de urgencia. Algunos dijeron ´bueno, levantémoslo´. Lo que acordaron fue por ahora mantener el programa, pero si esto avanza en la justicia lo van a sacar del aire", remarcó.

Alejandro "Marley" Wiebe

Y sentenció: "En este momento lo que está pasando es que Telefe no tiene un programa para poner ahora porque todavía está acabándose de grabar Bake Off, no se editó ni el primer programa, Escape perfecto termina antes y Gran Hermano vuelve, como les dije el otro día, posiblemente en noviembre. No en diciembre, sino en noviembre. O sea falta bastante y tienen que mantenerlo sí o sí. No tienen reemplazo. Hasta ahora, para repasar entonces con lo que está pasando, Telefe seguramente va a bancarlo a Marley si es que todo queda en esto, pero si el tema avanza en la justicia, bueno habrá que ver porque seguramente será otra la la realidad".