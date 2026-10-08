Zaira Nara confesó que les mintió a todos y confirmó su reconciliación con Jakob von Plessen

Después de cuatro años de separación, Zaira Nara decidió darle una nueva oportunidad al amor y volvió a apostar por Jakob von Plessen, el padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo. Aunque durante meses circularon rumores sobre un posible acercamiento, la modelo eligió jugar al misterio y mantener su vida sentimental lejos de las cámaras. Sin embargo, el secreto finalmente salió a la luz y fue ella misma quien terminó blanqueando la reconciliación.

La confirmación llegó durante el estreno de la nueva temporada de Ahora Quiero Vale 4 (QV4), el programa que conduce junto a "El Pollo" Álvarez en DGO Stream. En medio de una charla distendida, su compañero decidió ir directo al hueso y hacerle la pregunta que muchos esperaban escuchar.

Zaira Nara volvió con Jakob von Plessen, el padre de sus dos hijos

"¿Seguís soltera? Te lo pregunto porque leí que volviste con Jakob, el papá de los nenes", lanzó el conductor, haciendo referencia a la información que había revelado horas antes Nora Colosimo, madre de Zaira y Wanda Nara, en LAM.

Lejos de seguir esquivando las versiones, la menor de las hermanas Nara finalmente soltó la noticia que venía guardando bajo siete llaves. " Sí, volvimos ", respondió sin demasiadas vueltas, confirmando que su historia con el empresario todavía tenía capítulos por escribir.

''Menos mal que cuando hicimos el juego de '¿Quién roba?' yo dije que era un buen padre'': Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob von Plessen, su expareja y padre de sus hijos. https://t.co/EVDisKZzNk — MDZ Online (@mdzol) October 8, 2026

Pero la revelación no terminó ahí. Después de reconocer que había retomado su relación con Jakob, Zaira también admitió que durante un tiempo decidió ocultar deliberadamente lo que estaba ocurriendo en su vida privada. Una estrategia que le permitió mantener el romance fuera del radar mediático, incluso cuando las especulaciones sobre una segunda oportunidad eran cada vez más fuertes: " Oculté la verdad ", confesó la modelo, dejando en claro que su silencio no había sido casual. Y, para despejar cualquier duda sobre su decisión, agregó: "Directamente apreté un botón y dije: 'A partir de ahora oculto la verdad'".

De esta manera, Zaira Nara terminó poniendo punto final a meses de especulaciones y confirmó que, pese a los años de distancia y a los caminos separados que habían tomado, el vínculo con el padre de sus hijos volvió a transformarse en una relación de pareja.