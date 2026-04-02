Artemis II: el regreso a la Luna entre récords, tensión técnica y escatológica y una pizca de humanidad

El lanzamiento de NASA con la misión Artemis II no fue solo un evento tecnológico: fue, sobre todo, un espectáculo global que volvió a poner a la humanidad mirando al cielo. Más de 50 años después del programa Apolo, una nueva tripulación emprendió el viaje hacia la órbita lunar con una nave, Orion, que ya empieza a escribir su propia historia. Artemis II no tardó en dejar su huella. En sus primeras horas, la tripulación alcanzó más de 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra y se prepara para superar los 400.000 kilómetros, lo que la convertiría en la misión tripulada más lejana de la historia, por encima de la mítica Apollo 13.

Liftoff.



The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

A bordo viajan cuatro astronautas que también representan un cambio de época: diversidad, cooperación internacional y una narrativa más amplia sobre quiénes llegan al espacio. La misión no aterrizará en la Luna, pero sí probará todo lo necesario para que ese paso ocurra en los próximos años. El corazón de la misión está en una maniobra clave: la inyección translunar. Una vez ejecutada, no hay vuelta atrás simple. La nave entra en una trayectoria de "retorno libre", una especie de autopista gravitacional que la llevará alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Esto combina eficiencia y seguridad. Si algo falla, la física -no solo la tecnología- garantiza el regreso.

Así fue el despegue del Artemis II

Durante el primer día, los equipos verificaron sistemas críticos: soporte vital, comunicaciones y navegación. Todo debe funcionar en perfecta sincronía. En el espacio profundo, cada error puede escalar rápido. Entre los hitos de la misión aparece un protagonista inesperado: el microsatélite argentino ATENEA, desarrollado por la comunidad científica nacional. Este pequeño dispositivo será liberado a unos 70.000 kilómetros de la Tierra y tendrá tareas clave: medir radiación, probar tecnologías y validar comunicaciones en condiciones extremas. Argentina se convierte así en uno de los pocos países con presencia activa en esta misión.

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Lo cierto es que no todo fue perfecto. Como en cualquier misión espacial, los imprevistos dijeron presente. Hubo un inconveniente en el sistema de terminación de vuelo durante la cuenta regresiva y, ya en órbita, un problema tan insólito como crítico: una falla en el inodoro de la nave. El sistema de succión, fundamental en gravedad cero, dejó de funcionar por un desperfecto en el ventilador. La solución llegó tras varias horas de trabajo conjunto entre la tripulación y el centro de control. La escena, aunque técnica, muestra que incluso en las misiones más avanzadas, lo básico sigue siendo vital.

La tripulación reportó un problema con el inodoro de la nave espacial Orión

El despegue no solo fue seguido por especialistas. Cientos de pasajeros en vuelos comerciales captaron el momento con sus celulares, generando imágenes inéditas que circularon en redes sociales. La exploración espacial, históricamente lejana y exclusiva, se volvió por unos minutos un fenómeno colectivo, accesible y compartido. A bordo también viaja "Rise", un pequeño peluche que funciona como indicador de gravedad cero. Cuando empieza a flotar, confirma que la nave ya está en el espacio. El detalle puede parecer menor, pero conecta con una tradición: incluso en las misiones más complejas, siempre hay espacio para lo simbólico.

A bordo también viaja "Rise", un pequeño peluche que funciona como indicador de gravedad cero

El lanzamiento también tuvo su costado político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el evento con un mensaje: "Estamos ganando, en el espacio, en la Tierra y en todas partes". De esta manera, el espacio volvió a ser territorio de competencia geopolítica, donde la ciencia convive con la demostración de poder. La realidad es que Artemis II no es solo una misión. Es un ensayo general. Cada maniobra, cada dato y cada error corregido forman parte de un objetivo mayor: volver a pisar la Luna y, eventualmente, llegar a Marte. Pero también hay algo más profundo en juego: redefinir los límites de la presencia humana fuera de la Tierra.