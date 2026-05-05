"El que espera que le digan cómo y cuándo, llega tarde": el aviso sobre el impacto de la IA en el trabajo

Mientras la inteligencia artificial avanza a una velocidad que redefine industrias enteras, crece también la incertidumbre sobre el futuro del trabajo. En ese escenario, la consultora en transformación organizacional y profesora de Agilidad e Innovación de la Universidad Di Tella, Ximena Gauto Acosta, lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de preparación de muchas empresas y trabajadores frente a una revolución tecnológica que ya está en marcha. "El desafío fundamental es que esta transformación es diferente a las anteriores", sostuvo la especialista al analizar el impacto de la IA generativa en el mercado laboral.

El impacto de la IA en el trabajo

En ese sentido, remarcó que el problema no puede quedar reducido únicamente a un área técnica. "Antes, cuando una empresa adoptaba un nuevo software, el proyecto lo lideraba IT, se instalaba y se capacitaba a todos por igual. Con la IA eso no alcanza: no es un software que se instala, y tampoco puede tener una mirada única porque impacta de forma muy distinta según los roles y las áreas", explicó.

Para Gauto Acosta, la discusión ya dejó de ser tecnológica y pasó a convertirse en una cuestión estratégica que involucra directamente a las cúpulas empresariales. "Esta transformación le pertenece primero a la alta dirección y a los equipos de Recursos Humanos. A la alta dirección porque define qué negocio quieren ser en un mundo con IA y esa es una decisión estratégica, no técnica", afirmó.

La especialista alertó que muchas compañías todavía carecen de planes concretos de capacitación y acompañamiento para sus empleados, aun cuando la tecnología ya irrumpió de lleno en la vida cotidiana de las organizaciones. "El 70% de las empresas ya adoptaron herramientas de IA generativa, pero las brechas de capacitación son enormes, lo que está dejando a muchas personas expuestas sin saber cómo responder. La tecnología entra rápido. La formación llega tarde, o no llega", señaló.

El impacto de la IA en el trabajo

Según planteó, la diferencia entre una implementación exitosa y un fracaso puede ser determinante para el futuro de un negocio. "Los datos lo confirman: cuando la IA generativa se usa bien, la productividad puede aumentar hasta un 40%. Cuando se implementa mal, puede caer un 19%. La diferencia entre esos dos escenarios se llama capacitación", enfatizó. En la Argentina, además, el fenómeno convive con un clima social atravesado por el temor económico y la fragilidad laboral. "En Argentina, al desafío tecnológico se le suma el de contexto: el 51% de los trabajadores teme por la estabilidad de su empleo a largo plazo, por encima del promedio global del 40%", explicó.

Y advirtió que ese miedo no puede resolverse únicamente con discursos empresariales. "Ese miedo no se resuelve con comunicados internos ni con charlas motivacionales. Se resuelve con acción concreta", sostuvo. Sin embargo, Gauto Acosta también apuntó hacia los propios trabajadores y aseguró que esperar pasivamente una capacitación formal puede convertirse en un error fatal en esta nueva etapa. "Acá aparece una paradoja: la empresa tiene la responsabilidad estratégica, pero esperar a que lo resuelva todo es un lujo que ya no existe", afirmó. La especialista reveló que gran parte de los empleados ya comenzó a explorar herramientas de IA por iniciativa propia.

El impacto de la IA en el trabajo

De hecho, explicó que "en América Latina, el 61% de los trabajadores ya usa herramientas de IA por cuenta propia, sin que nadie se los pidiera". "Eso dice algo importante: la gente se está moviendo", detalló. Pero ese movimiento, muchas veces desordenado, también genera nuevos riesgos dentro de las compañías. "Muchas veces lo hacen solos, sin guía, y con herramientas que no son las aprobadas por la empresa, lo que abre problemas reales de ciberseguridad e información confidencial", alertó.

En ese marco, la consultora remarcó que la actualización profesional ya no depende solamente de los empleadores. "El punto no es convertirse en experto en tecnología. Es no quedarse quieto", sostuvo. Y lanzó: "El que espera que le digan exactamente cómo y cuándo, llega tarde. Pero quien camina sin mapa, tampoco llega". Para Gauto Acosta, una de las habilidades más determinantes de esta etapa es la capacidad de formular preguntas correctas a las herramientas de inteligencia artificial.

El impacto de la IA en el trabajo

En este contexto, resaltó que "la IA no amplifica la tecnología, amplifica lo que encuentra en la persona que la usa". "Si le hacés una pregunta vaga, devuelve algo genérico, y terminás pensando que 'no sirve para nada'. Si le hacés una pregunta precisa, contextualizada, con criterio, el cambio es notable", agregó. La especialista definió esa capacidad como una ventaja competitiva concreta y creciente dentro del mercado laboral. "Lo que marca la diferencia no es el conocimiento técnico sino la capacidad de pensar con intención", afirmó.

Y respaldó esa idea con cifras: "Los prompts bien diseñados pueden mejorar hasta un 60% la eficiencia de los modelos de lenguaje en entornos empresariales". Según indicó, el mercado laboral ya empezó a premiar a quienes desarrollan competencias vinculadas a IA. "En 2024, los trabajadores con conocimientos en IA obtuvieron en promedio un 56% más de remuneración a nivel global. En Argentina, esa tendencia se refleja en incrementos cercanos al 25% en los salarios de quienes invierten en formación", señaló y resumió: "Saber preguntar bien no es una habilidad blanda. Es la nueva ventaja competitiva dura".

Consultada sobre los sectores más expuestos en Argentina, Gauto Acosta planteó que gran parte del trabajo formal del país coincide justamente con los perfiles más vulnerables al avance de la automatización inteligente. "Argentina tiene una paradoja única: exporta exactamente el tipo de trabajo más expuesto a la IA", advirtió. Y detalló cuáles son las áreas donde la reconversión aparece como más urgente: "Servicios financieros, administración, atención al cliente y trabajo de oficina calificado".

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo

De todos modos, evitó caer en un discurso apocalíptico y sostuvo que la clave no está en reemplazar personas, sino en transformar capacidades. "La buena noticia es que 'expuesto' no significa 'reemplazado': significa que quien se forme primero convierte la amenaza en diferencial", afirmó. Para la especialista, el verdadero desafío será combinar inteligencia artificial con inteligencia humana. "La clave de la IA no está en reemplazar personas sino en reutilizar el talento humano para crear nuevas formas de generar valor desde lo que solo podemos hacer las personas: usar la intuición, el juicio y el pensamiento propositivo para construir nuevas oportunidades", concluyó.