El desembarco de la publicidad dentro de ChatGPT: "A Google le contamos lo que buscamos, pero a la IA le contamos cómo pensamos"

La llegada de publicidad a ChatGPT abrió una discusión que hasta hace pocos meses parecía ciencia ficción: ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial no solo responde preguntas, sino que además monetiza nuestras conversaciones? OpenAI acaba de lanzar ChatGPT Ads, un sistema publicitario que comenzará a integrarse en las versiones gratuitas y Go del chatbot en mercados seleccionados como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

OpenAI acaba de lanzar ChatGPT Ads, un sistema publicitario que comenzará a integrarse en las versiones gratuitas y Go del chatbot

Aunque los anuncios aparecerán visualmente separados de las respuestas, el verdadero cambio de paradigma está en otro lado: la IA analizará el contexto, las emociones y la intención de cada conversación para decidir qué publicidad mostrar. Para Manuel Ferrini, experto en Google Ads y marketing digital, el impacto puede ser enorme. Y no necesariamente porque Google vaya a desaparecer. "A corto plazo, no", respondió cuando se le consultó si este modelo podría poner en jaque el dominio histórico de Google Ads. "Google tiene 25 años de datos de intención, infraestructura de medición madura y hábito de uso instalado", explicó.

Y sumó: "Además, no se quedó quieto: integró respuestas de IA generativa en sus resultados de búsqueda. La amenaza real de OpenAI no es desplazar a Google, sino abrir una categoría de presupuesto nueva ligada a la conversación". El especialista sostiene que el movimiento de OpenAI tiene una explicación mucho más económica que tecnológica. El boom de la inteligencia artificial disparó los costos de infraestructura y mantener millones de conversaciones activas dejó de ser sustentable únicamente con suscripciones. "Sí, este movimiento es financiero, no estratégico. Los chats gratuitos no son rentables y el costo marginal del cómputo escala con cada usuario", detalló.

Además, remarcó que "OpenAI presenta los anuncios como vía para 'ampliar el acceso a ChatGPT' en los planes Gratis y Go, mientras Plus, Pro, Business y Enterprise se mantienen sin publicidad". Es un modelo freemium clásico: el anuncio subsidia la base gratuita", añadió. Sin embargo, el verdadero diferencial respecto a Google o Meta aparece en la profundidad de la información que una IA conversacional puede obtener sobre cada usuario. "A diferencia de Google, donde uno busca algo explícitamente, ChatGPT interpreta intenciones", analizó. "En una sola conversación, ChatGPT termina conociendo nuestros miedos, gustos y presupuesto", aclara.

OpenAI acaba de lanzar ChatGPT Ads, un sistema publicitario que comenzará a integrarse en las versiones gratuitas y Go del chatbot

En ese sentido, remarca que la IA es capaz, incluso, de conocer "qué tan cerca estamos de tomar una decisión de compra". Ahí aparece uno de los puntos más inquietantes de esta nueva etapa. En Google Ads, los anunciantes compiten por palabras clave. En ChatGPT, en cambio, las keywords prácticamente desaparecen. "La diferencia con Google es de fondo: en Google Ads los anunciantes pujan por palabras clave específicas, mientras que en ChatGPT esas palabras clave directamente no existen", detalló.

Y continuó: "En su lugar, cada anunciante describe en lenguaje natural el tipo de conversaciones donde su producto tiene sentido aparecer. Pasamos de competir por palabras clave a competir por contextos enteros de conversación". La consecuencia de eso es un sistema capaz de "leer entre líneas". Ya no hace falta que el usuario busque un producto concreto para recibir publicidad relacionada.

Si alguien conversa sobre ansiedad económica antes de un viaje o dudas laborales antes de cambiar de empleo, la IA podría interpretar necesidades comerciales sin que hayan sido formuladas explícitamente. "Google y Meta llevan años usando señales de comportamiento online. La diferencia con ChatGPT es cualitativa: en lugar de inferir desde fuera tu comportamiento, el modelo procesa lo que vos mismo le contás de forma deliberada", advirtió Ferrini.

Y fue todavía más directo al describir el nivel de sensibilidad que puede detectar un modelo de lenguaje: "Un LLM detecta señales de duelo, ruptura, ansiedad, FOMO o estrés financiero que antes no llegaban al sistema publicitario. Es información que el usuario promedio nunca aceptó conscientemente entregar para fines comerciales". En ese escenario, la gran preocupación pasa por el límite ético. ¿Hasta dónde puede avanzar un sistema que aprende constantemente de nuestras inseguridades, deseos y necesidades emocionales? "El peligro central es la asimetría de información", sostuvo.

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Para el experto, el "ChatGPT conoce nuestros puntos débiles con un nivel de detalle que ninguna plataforma había tenido antes, mientras nosotros no tenemos idea de qué infiere de nuestras conversaciones ni cómo eso se traduce en publicidad". Ferrini trazó entonces una comparación que resume el cambio de época que se abre con la publicidad conversacional: "Pensémoslo así: a Google le contamos lo que buscamos, a Meta le mostramos quiénes somos, pero a ChatGPT le contamos cómo pensamos".

Y agregó: "Le compartimos los borradores de nuestras decisiones, las dudas que no nos animamos a preguntar en voz alta, los miedos detrás de un cambio de trabajo, las inseguridades antes de una compra importante. Esa es información que históricamente solo conocían un terapeuta, una pareja o un amigo cercano... y ahora vive en un sistema que se monetiza con publicidad". A pesar de los cuestionamientos, OpenAI asegura que existe una separación clara entre las respuestas del chatbot y los anuncios.

Según Ferrini, el verdadero desafío será comprobar cómo funciona eso en la práctica cotidiana. "OpenAI declara una separación visual y semántica explícita: 'Los anuncios están claramente etiquetados como patrocinados y visualmente separados de la respuesta de ChatGPT'. Veremos cómo es la aplicación en la práctica". El negocio, mientras tanto, ya empieza a mostrar señales concretas. OpenAI recomienda a los anunciantes un CPC -costo por clic- de entre 3 y 5 dólares.

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Se trata sin ir más lejos de cifras similares a campañas premium de Google Search. "Los CPCs de Meta son entre tres y cinco veces más baratos que los de la Búsqueda de Google, así que OpenAI se está posicionando al nivel de costes premium", explicó Ferrini. "Estimo que funcionará muy bien para verticales de ticket alto o gran valor de tiempo de vida de clientes". Ese escenario también podría abrir oportunidades para empresas pequeñas o emprendimientos que trabajen con productos o servicios de alto valor. "En caso de no existir un mínimo de inversión, será sin dudas un canal de adquisición muy poderoso para empresas que venden productos de ticket alto o de gran valor de tiempo de vida", aseguró. Para las agencias de marketing, en tanto, el cambio será inevitable.

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Al ser consultado sobre si deberán reinventarse, resaltó: "Sin lugar a dudas. Ésta será una de las nuevas fuentes de tráfico y el paradigma cambia: en Google Ads un anunciante puja por keywords específicas; en ChatGPT el anunciante describe el territorio conversacional donde sus productos pueden ser relevantes". En el fondo, lo que empieza a discutirse ya no es solamente publicidad. Es la relación entre inteligencia artificial, confianza y privacidad emocional. "Google sabe qué buscás; Meta sabe quién sos; ChatGPT sabe cómo pensás y qué dudás", setenció el experto en Google Ads y marketing digital.