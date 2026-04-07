De los platos de la abuela a la mesa de los domingos: Solofra, todo el sabor de Italia a minutos del Obelisco

En los últimos meses el restaurante Solofra de Alsina 148, en la localidad bonaerense de Avellaneda, renovó su carta para asimilar mejor los platos que cocinaba la abuela del chef Adrián Iglesias a los paladares de sus comensales. En una presentación que contó con figuras trascendentes del espectáculo como Aníbal Pachano, Fernando Lúpiz y Pato Galván, el bodegón demostró por qué su nombre crece cada día más entre los fanáticos de la cultura tana.

"Lo que más rescato de Solofra, es que en poco tiempo ha logrado convertirse en un lugar de encuentros especiales y de sobremesas interminables, en donde los comensales se sienten realmente como en casa. Cada plato te hace viajar a la niñez, a los platos de la abuela, a la mesa grande de los domingos en casa llena de familiares, y amigos", reconoció ante BigBang el chef.

El chef de Solofra, Adrián Iglesias, junto a Fernando Lúpiz.

Solofra, además de ser un exquisito restaurante, es la comuna italiana en la que nació la abuela y la madre de Iglesias. A su vez, uno de los 119 municipios de la provincia de Avellino, ubicada en la región de Campania. En ese lugar que en la actualidad cuenta con más de 12 mil habitantes, nació sin saberlo, el sueño de un chef que busca homenajear a "la mama" y "la nona" en cada uno de sus platos.

"Mi madre está presente en todo lo que hay en Solofra", explicó Iglesias. "En los sabores, en la forma de cocinar, en el respeto por el cliente. No es algo forzado ni pensado como estrategia, es parte de quien soy. Yo no podría pensar en un restaurante que no tenga eso adentro", añadió después.

El chef de Solofra, Adrián Iglesias, junto a Pato Galván.

La renovación de la carta, en el segundo aniversario del restaurante, contó con figuras del espectáculo en una velada que se caracterizó por la degustación de pasta, risotto y un tiramisú que fue de lo más elogiado de la jornada. "En los comienzos pensamos una carta que haga homenaje a los platos que mi mamá nos cocinaba durante nuestra niñez, hoy pensamos en platos de los cuales ella se inspiró durante su infancia, cuando recien llego de su Italia querida", detalló.

Lo próximo que se viene es "Il Palco Di Solofra", un espacio teatral en el salón principal de Solofra. "Es un lugar real. No buscamos impresionar ni estar de moda. Buscamos que la gente coma bien, se sienta cómoda y quiera volver. En Buenos Aires hay de todo, y eso está buenísimo. Nosotros ofrecemos una cocina sincera, con historia y sin vueltas. Eso, para mí, hoy es un valor enorme", concluyó el chef Iglesias.