Cena romántica, llanto desconsolado y escándalo: Andrea del Boca quebró a Brian Sarmiento en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó otro capítulo inolvidable, de esos que empiezan con una cena romántica y terminan con un participante al borde del abandono. Esta vez, el protagonista fue Brian Sarmiento, quien terminó quebrado emocionalmente tras un tenso encuentro con Andrea del Boca. Todo comenzó con el famoso "teléfono dorado", atendido por Cinzia, que debía elegir a una pareja para una velada especial. Sin dudarlo, eligió a Del Boca y a Sarmiento. Pero lo que parecía un beneficio terminó siendo, según los propios participantes, una de las escenas más incómodas de la temporada.

El detrás de escena explotó rápidamente en la casa. Emanuel Di Gioia contó: "Brian pedía salir, se le puso a llorar. Para mí la que salió bien parada ahí es Andrea, ampliamente. Ella mientras miraba la tele y comía puré, Brian llorando y pidiendo salir de la casa". De hecho, Emanuel fue más allá: "Brian salió llorando, ella pudo manejar los hilos y dominarlo como quiso, el chabón salió devastado. Cinzia le erró mucho al elegirla a Andrea, lo manipuló a Brian, lo sacó a pasear".

La velada había arrancado con un gesto clásico de telenovela. Andrea le entregó un pan casero y lanzó: "Yo te traje un humilde regalo, lo hice con mis propias manos. Con todo mi amor lo cuidé, lo amasé, espero que te guste. Qué momento, que bonito que está todo". Pero el tono romántico duró poco. La actriz propuso un juego actoral que rápidamente se volvió incómodo. En su relato, dramatizó una historia cargada de tensión: "Mi papá quedó triste y pobre. Murió en la pobreza...", le dijo.

Andrea del Boca hizo llorar a Brian Sarmiento tras una cena romántica

Y agregó: "Entonces decidió entregarme a vos". Sarmiento, sorprendido, intentó seguir el juego: "No me esperaba que aceptaras, era algo que nunca imaginé". Pero el clima cambió cuando la conversación rozó temas personales. "¿Seguimos actuando o no?", preguntó incómodo. Y cuando Andrea avanzó, puso un límite claro: "Con situaciones personales así, no me gusta que se mezclen los temas. Cosas de familias, hijos y mujeres no quiero hablarlas".

La tensión escaló en segundos. Andrea pidió disculpas -"No quise incomodarte"-, pero Sarmiento fue directo: "Lo hiciste a propósito, me escuchaste hablar de mi vida". A partir de ahí, la cena se quebró. El silencio se volvió protagonista, la incomodidad se hizo total y la conexión se perdió por completo. El final fue digno de una escena surrealista: Andrea mirando 50 sombras de Grey mientras tomaba té, y Brian retirándose solo, con los ojos llenos de lágrimas.

Ya lejos de la cena, Sarmiento no ocultó su malestar. En una charla posterior, disparó: "Trató de hacer conmigo lo mismo que con Solange Abraham". Y fue más contundente: "Todo estuvo armado por ella para hacerme quedar mal. ¡Es una hija de...!". Como si faltara algo, el conflicto se expandió. Yanina Zilli acusó a Andrea de hacer comentarios polémicos durante el juego, incluyendo referencias a Diego Maradona. "¿Sabés a quién nombró? A Maradona. Por ejemplo, a Maradona, que está muerto", lanzó.

La respuesta de la actriz no tardó: "Maradona era mi amigo. ¿Por qué yo no voy a nombrar a mi amigo?" El cruce escaló hasta convertirse en un enfrentamiento personal: "Si no estuviste, callate la boca", disparó Andrea. "Yo me callo si quiero", retrucó Yanina. "Sos novelera acá desde que llegaste. No te quiere nadie". De esta manera, la cena que prometía romance terminó dejando grietas profundas dentro de la casa. Sarmiento quedó emocionalmente golpeado, Andrea en el centro de las críticas y el resto de los participantes tomando partido.