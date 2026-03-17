La verdad detrás del comentario racista de Cinzia Francischiello a Solange Abraham en GH

Gala tras gala, la tensión escala en Gran Hermano. El pasado lunes, uno de los hermanitos debía abandonar la casa y, cuando Eduardo Carrera bajó de placa, se vivió un cruce inesperado en el que Mavinga sacó varios trapitos al sol.

"Me di cuenta de que usaba mi vulnerabilidad. A mí eso me dolió por mucho tiempo", dijo Mavinga, mientras su compañero se defendió: "Pero lo hablamos la misma noche. Yo te dije: 'No te vas a ir, pensá en tu hija'".

Cinzia se fue de boca y desde la producción cortaron la transmisión

Sin embargo, la oriunda de la República del Congo no prestó atención a lo que le decía Eduardo, ya que escuchó por lo bajo un comentario de Cinzia Francischiello y decidió atacarla: "Vos no te metás porque no me metí con vos. Vos no te llamás Eduardo, así que quedate sentada ahí". Cinzia no se achicó y respondió: "Hablo cuando quiero. Me siento y me paro cuando yo quiero. Estás equivocada".

La mala relación entre las participantes es evidente. Minutos después de que terminara la gala, el nombre de Cinzia volvió a dar qué hablar y no solo porque mientras se esperaba el ingreso del último eliminado al piso, fue al confesionario a hacer la espontánea, sino también por un comentario que realizó más tarde en la cocina, durante una charla con Solange Abraham.

Se cruzaron CINZIA y SOL contra MAVINGA por EDUARDO.#GranHermano pic.twitter.com/zcjJPG1Fm4 — emi (@eeemiliano) March 17, 2026

Mientras aún se debate en los programas de espectáculos lo sucedido con Carmiña Masi, expulsada de Gran Hermano por discriminar a una compañera, un nuevo escándalo parece escalar. Durante la conversación, Cinzia le dijo a Solange Abraham: "esclava inmunda". Al escuchar la polémica frase, su compañera sonrió nerviosa y la miró fijamente, sin pronunciar palabra. Por fortuna para él, el otro participante presente en la escena, Eduardo Carrera, no intervino en la charla y hasta pareció concentrado únicamente en su tarea de limpieza.

Lo cierto es que el fragmento del video con la condenable calificación de Cinzia se viralizó rápidamente y estallaron todo tipo de comentarios de los internautas sobre el tema, vinculándolo —como no podía ser de otra manera— con lo sucedido con Carmiña. Incluso criticaron a la producción del reality, a la que acusaron de tener una "doble vara".

CINZIA LE DIJO A SOL "ESCLAVA INMUNDA" Y CORTARON LA TRANSMISION💥😂#GranHermano pic.twitter.com/geK6GqwBq3 — Gini (@OnlyGini) March 17, 2026

"¡Las protegidas! No me olvido que Emanuel discriminó a Mavinga y se hicieron los bolud...", "¡Claro, ahí sí que cortan la transmisión! Y cuando Carmiña habló hasta zoom le hacían. La doble vara de Gran Hermano", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en X.