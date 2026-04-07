Trump aceptó la propuesta de Pakistán y estiró dos semanas el ultimátum a Irán: "Será un alto el fuego bilateral"

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, dio marcha atrás en su anuncio acerca de un ataque final sobre la República Islámica de Irán que había hecho horas atrás, cuando habló acerca de que moriría "toda una civilización". Según publicó en sus redes sociales, aceptó la propuesta de Pakistán de estirar el plazo a dos semanas más, con el fin de concretar una paz duradera en la región.

El anuncio de Donald Trump sobre un alto al fuego bilateral con Irán.

"Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!", reconoció Trump en un comunicado que publicó en la red Truth Social.

"El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio", explicó más adelante el mandatario norteamericano. "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. EEUU e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo", añadió.

Ciudadanos iraníes se abrazaron a las centrales eléctricas tras las amenazas de Donald Trump.

"En nombre de los EEUU de América, como presidente y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse", aseguró, en un tono que distó por completo del perfil amenazante que había levantado durante todo el lunes, con anuncios apocalípticos acerca de que "no iba a quedar nada" y con la revelación de un plan para terminar con las centrales eléctricas de Irán y otros recursos vitales.

Estas amenazas directas generaron fuertes imágenes en Irán, con ciudadanos locales que formaron cadenas humanas para abrazarse a las centrales eléctricas del país, ante la inminencia de ataques masivos por parte de EEUU e Israel, su aliado en esta cruzada bélica. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había escrito en su cuenta de X (ex Twitter) este martes que "más de 14 millones de orgullosos iraníes" estaban dispuestos a "sacrificar sus vidas". "Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán", concluyó.

Al mismo tiempo, las amenazas apocalípticas habían generado rechazos en el propio territorio norteamericano. El youtuber Tucker Carlson llamó durante la tarde de este martes a una insurrección por parte del personal de la administración pública estadounidense. "Si trabajan en la Casa Blanca, o con el ejército, es momento de decir 'no', decirle directamente al presidente que no en caso que se quiera atacar con armas a la ciudadanía de Irán, con la justificación de 'liberar a Irán'", convocó.