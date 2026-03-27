"El Albatros Negro": el regreso de María Oruña que vuelve a conquistar a los lectores

María Oruña reafirma su lugar en el thriller contemporáneo con El Albatros Negro, una novela que combina misterio, historia y una atmósfera envolvente que atrapa al lector desde la primera página. Con el sello de sus anteriores éxitos, la escritora regresa con una historia que promete mantener en suspenso a sus seguidores que esperaban su gran regreso con su nueva obra.

Ambientada en la ciudad de Vigo, la historia se inicia con la misteriosa muerte de una historiadora naval que estaba a punto de realizar un hallazgo crucial: la ubicación de un legendario tesoro submarino. A partir de ese momento, la investigación queda en manos de un subinspector recién llegado y una inspectora especializada en patrimonio, quienes deberán enfrentarse a una red de enigmas, intereses ocultos y crímenes que parecen conectarse con un pasado olvidado.

"El Albatros Negro", de María Oruña

En esta entrega, Oruña vuelve a demostrar su habilidad para construir tramas complejas y personajes sólidos, en escenarios cargados de simbolismo. El relato se mueve entre secretos ocultos, enigmas del pasado y una investigación que se desarrolla con un ritmo ágil, preciso y ambicioso, características que ya se convirtieron en marca registrada de la autora en sus anteriores entregas.

El Albatros Negro no solo es un thriller, sino también una exploración de los vínculos humanos y las decisiones que pueden cambiarlo todo. La narrativa, tiene unos detalles tan espectaculares que invita al lector a sumergirse en una historia donde cada pista cuenta y nada es lo que parece con giros inesperados.

"El Albatros Negro", de María Oruña

Con este lanzamiento, María Oruña reafirma su reinado dentro del género, consolidándose como una de las voces más potentes de la literatura de misterio en español. Una apuesta segura para quienes buscan una novela intensa, intrigante y difícil de soltar para los lectores.