Ángel de Brito sugirió que Telefe mintió respecto a la lesión de Andrea del Boca: "No pasó nada"

La caída de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano: Generación Dorada, que motivó su salida del reality tras una presunta lesión, quedó en tela de juicio luego de que el periodista Ángel de Brito leyera el parte médico en el cual indicaba que no había existido un trauma posterior de significancia que impidiera su continuidad en la casa más famosa del país.

"Conclusión: no se reconocen hallazgos en relación a patologías traumáticas", señaló De Brito mientras leía el texto, al aire del streaming Bondi. Su compañera Connie Ansaldi, presente en el estudio, aprovechó para bajar a tierra la lectura científica que había hecho su colega: "Quiere decir que no tuvo ningún trauma pos caída: no tiene nada".

"No pasó nada, chicos. Se rompió la jeta. Nada más", aportó enseguida el conductor de LAM en América TV. Antes había sido más específico en relación a la lectura de las notas técnicas del parte del Sanatorio Las Lomas, que hablaban de una "caída de propia altura" en la cual se "golpea contra el piso región pómulo izquierdo" y advierte sobre "dolor en tórax región central".

Al mismo tiempo, De Brito se expidió en relación a la falta de voluntad de la actriz de continuar en el reality más popular de la Argentina. "Cuando Andrea del Boca llegó a la clínica dijo: 'basta para mí, no vuelvo'", advirtió, en contraposición a lo que había informado Santiago del Moro a través de sus redes sociales. "No le cosieron nada. Hoy le dieron el alta y está en su casa", añadió el periodista.

La caída de Andrea del Boca

La caída de Del Boca fue muy cerca del horario de la gala de eliminación de GH. "Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax", informó el conductor cuando salió al aire, para llevar tranquilidad. "Está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico", adelantó algo después.

Sin embargo, este martes y a través de sus redes sociales, Del Moro terminó confirmando la salida de la actriz: "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", confirmó en un comunicado. "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", concluyó.