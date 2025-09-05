"El Conjuro 4: Últimos Ritos": el cierre aterrador de la saga que todos esperaban

La saga de terror más exitosa de los últimos años acaba de estrenar su capítulo final... El Conjuro 4: Últimos Ritos. La película pone punto final a la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, personajes que marcaron un antes y un después en el cine de terror moderno.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan a sus icónicos roles, ofreciendo una de sus interpretaciones más intensas y emotivas. Esta vez, los Warren deben enfrentarse a uno de los casos más desafiantes y aterradores de su carrera: una familia acosada por una entidad demoníaca que no solo amenaza con destruirlos, sino también con poner a prueba la fe y la unión del matrimonio investigador.

El Conjuro 4: Últimos Ritos

La película combina lo mejor del suspenso clásico con escenas de impacto que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. Con un ritmo que no da respiro y una atmósfera cargada de tensión, Últimos Ritos logra cerrar la franquicia con una mezcla de horror, emoción y despedida.

Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, la película no solo funciona como un relato de terror, sino también como un homenaje a los personajes que hicieron vibrar a los fanáticos durante más de una década. Si bien la película entra en sitios comunes y trillados, no deja de sorprender a la hora de generar sobresaltos, si hay algo que El Conjuro logró a través de los años es demostrar que el terror/suspenso es lo suyo.

Algo para destacar es que el caso es real y la película se inspira en el llamado "Smurl Haunting", un caso real ocurrido en los '80 en Estados Unidos. Durante el rodaje, varios actores afirmaron sentir "energías raras" en algunas escenas nocturnas. También hay Homenajes ocultos con guiños a las entregas anteriores y a otras cintas del universo The Conjuring, como Annabelle y La Monja. Algunos objetos del museo de los Warren aparecen fugazmente en pantalla.

Ya en las salas, el público recibe a la película con entusiasmo y nostalgia: sabiendo que El Conjuro 4: Últimos Ritos es el adiós definitivo a una de las parejas más emblemáticas de la gran pantalla, los Warren.