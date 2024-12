El "Kun" Agüero todavía no le pagó a los pibes de la Copa Potrero: "Les mentiste a todos, pa"

La tentadora Copa Potrero que organizaron Sergio "Kun" Agüero y la señal ESPN el mes pasado, y que generó hasta despidos de futbolistas profesionales por participar, volvió a quedar manchada tras las denuncias de participantes acerca de que todavía no se pagaron los premios a los participantes. Los cuales, además, pasaron de dólares a pesos argentinos sin ninguna explicación.

"El Kun Agüero todavía no pagó los premios de la Copa Potrero. Hay mucha bronca en los equipos, ya que no cumplió con los plazos establecidos. Incluso varios pibes contaban con ese dinero. Ah, el premio no será en dólares, sino en pesos argentinos. Les mentiste a todos, pa", escribió Pablo Carrozza en su cuenta de X (ex Twitter). "¿Por qué no aparecen ahora los periodistas de ESPN a reclamar la guita de los jugadores? Se cansaron de hablar bien del torneo y ahora se borraron. Les mintieron a un montón de pibes, que no llegan a fin de mes. Miren que no todos son millonarios retirados. Pagá, Kun Asueldo", lo bautizó el periodista deportivo en un siguiente posteo.

Las acusaciones de Carrozza respecto a sus colegas tienen que ver con la espectacular difusión que hicieron desde la señal que pertenece a Disney, en donde utilizaron el evento para dar rienda suelta al debate de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADs), uno de los ejes en los que Agüero pone su granito de arena para fortalecer el proyecto libertario de Javier Milei, que le promete bajar los impuestos que tanto le preocupa abonar.

A su vez, la denuncia evidencia que el problema de pagos no sería sólo con la tributación fiscal, ya que son los premios en dólares que prometió los que no aparecieron. Estos mismos son los que ilusionaron a miles de jóvenes deportistas profesionales y amateurs y que propagandizaron desde la organización para contraponer a las magras recompensas que ofrecen en la Copa Argentina que realiza la AFA que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.

Por más que muchas figuras hayan participando de la Copa Potrero, esta no triunfó en términos de audiencia. Aunque quizás sí es un hecho que se instaló la competición de cara a futuras ediciones, el antecedente de la falta de pagos golpeó con dureza a esta posibilidad.