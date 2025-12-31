Estrenos millonarios, historias maravillosas y novedades impensadas: las mejores películas de 2025

El 2025 fue un año histórico para la industria cinematográfica, con cifras récord en la taquilla mundial y un claro dominio de las producciones animadas, familiares y de grandes franquicias. A lo largo del año, varias películas lograron convocar a millones de espectadores y superar marcas millonarias en recaudación y algunas otras quedaron solo en fracasos taquilleros.

Estas fueron las películas más taquilleras del 2025 hasta el día de hoy:

Ne Zha 2

La animación china se convirtió en el gran fenómeno del año, liderando cómodamente la taquilla global con más de 2.000 millones de dólares recaudados. Su éxito fue arrollador en Asia y marcó un hito para el cine animado internacional, aunque en Argentina solo fue proyectada en pocas salas y pocos horarios.

Zootopia 2

La esperada secuela de Disney fue uno de los grandes triunfos familiares del año, superando los 1.400 millones de dólares en todo el mundo. Humor, emoción y una historia accesible para todas las edades la mantuvieron durante semanas en lo más alto del ranking, donde quedó mas que claro que en muchas ocasiones las segunda partes no son tan malas como parece.

Lilo & Stitch

La versión live action del clásico animado conquistó al público y logró superar la barrera de los 1000 millones de dólares en recaudación global, convirtiéndose en uno de los estrenos más exitosos de Disney en 2025.Querida u odiada por muchos pero un éxito en taquilla y merchandising en todo el mundo.

Una película de Minecraft

La adaptación cinematográfica del videojuego fue uno de los mayores éxitos del año, alcanzando cerca de 960 millones de dólares. Su fuerte llegada al público joven y familiar la posicionó entre las más vistas de la temporada aún sin tener críticas tan positivas.

Jurassic World: Renace

La saga de dinosaurios volvió a demostrar su poder en taquilla. Esta nueva entrega cerró el año con aproximadamente 870 millones de dólares, manteniendo el interés del público a pesar del paso de los años, es que acaso el público no se renueva. Es el caso de esta franquicia que saque lo que saque, va ser un éxito.

Avatar: Fuego y Cenizas

Estrenada en el tramo final del año, la nueva película ambientada en Pandora tuvo un arranque contundente, superando los 790 millones de dólares en pocas semanas y consolidándose rápidamente entre las más taquilleras del 2025. Promete ser una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, pasando a su antecesora.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito

El anime volvió a demostrar su enorme convocatoria global. La película recaudó más de 700 millones de dólares, con un desempeño excepcional en Japón y otros mercados internacionales.