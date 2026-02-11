River abrió Bodegón 1901 con una carta para "millonarios": cuánto sale comer en el Monumental

El nuevo Bodegón 1901, inaugurado este lunes dentro del estadio de River, abrió sus puertas al público con una propuesta gastronómica centrada en la cocina tradicional argentina y una ubicación privilegiada en una de las tribunas, con vista directa al campo de juego. Spoiler: hay que ir con la billetera llena.

Está ubicado en el estadio Monumental, en avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, en el barrio de Núñez. El espacio ocupa unos 375 metros cuadrados y tiene capacidad para más de 200 comensales. Para asistir es necesario realizar una reserva. Abre todos los días de 12:00 a 02:00, excepto durante partidos y recitales.

Más allá de la novedad, trascendió la carta de precios del bodegón y no fue muy bien recibida por muchos hinchas. Varios se quejaron en redes sociales por los elevados valores: podría decirse que es un restaurante solo para "millonarios" , y no únicamente por el apodo del club de Núñez.

El nuevo bodegón de River ofrece platos para todos los gustos y, sobre todo, la experiencia de comer con vista al campo de juego. Sin embargo, los precios son altos: dos empanadas salen $22.000, mientras que una milanesa napolitana con papas fritas cuesta $45.000 y la versión con tortilla asciende a $48.000. También se destacan opciones como la suprema a la florentina con puré, a $31.000.

En el segmento de pastas y platos elaborados, los valores varían según la preparación: los ravioles de espinaca con pulpetines de ternera cuestan $32.000, los sorrentinos de jamón y queso $37.000 y el fusilli al fierrito con frutos de mar alcanza los $38.000. Entre los platos más caros aparecen el lomo en salsa de vermut y pimienta con gratín de papas, a $75.000, y la trucha entera con salsa de roquefort, a $90.000 .

En cuanto a las entradas, también hay variedad de precios. Las mini albóndigas con salsa pomodoro cuestan $28.000, las empanadas soufflé de osobuco $22.000 y la burratina con vegetales $31.000. Para quienes buscan opciones más livianas, las ensaladas van desde $21.000 en el caso de la caprese hasta $29.000 la Caesar.

Con la apertura de Bodegón 1901, el estadio de River amplía su propuesta gastronómica y suma un cuarto restaurante dentro de sus instalaciones. El nuevo espacio se incorpora a un circuito que ya incluye a Banda, inaugurado en 2023 en la tribuna Centenario Media, además del Bar Glorias y la confitería del club.