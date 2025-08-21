"Haz Que Regrese": un horror familiar que no deja respirar a nadie

El terror vuelve a sentirse cercano y asfixiante con Haz que Regrese, la nueva película de los hermanos Philippou. Tras el éxito de Háblame, los directores australianos se sumergen en un relato mucho más oscuro y visceral, donde el dolor y la obsesión son los verdaderos monstruos, dejando al público sin respirar, sin acreditar lo que está sucediendo en la pantalla grande.

La historia sigue a dos hermanos que, tras perder a su padre, terminan bajo el cuidado de una madre adoptiva que esconde intenciones inquietantes. Lo que comienza como una segunda oportunidad de vida, se transforma en un espiral de rituales, manipulación y una maternidad enfermiza marcada por la pérdida de una hija.

Haz Que Regrese

Con una puesta en escena sofocante, actuaciones intensas y un tono que mezcla terror psicológico con crudeza explícita (muy explícita), Haz que Regrese se convierte en una experiencia incómoda de ver y perturbadora. Más que un simple film de sustos y sobresaltos es un viaje a los rincones más oscuros del duelo y la dependencia emocional que te deja el no tener a tu ser amado con vida.

Cabe destacar que algunas escenas son tan crudas que en varios festivales se reportaron espectadores que abandonaron la sala. Esa incomodidad se transformó en campaña de marketing involuntaria: "La película que no todos se animan a ver hasta el final". La película es drama puro en su máxima expresión.

Haz Que Regrese

Haz Que Regrese, es una propuesta que no deja indiferente: se la ama por su valentía o se la odia por su brutalidad, pero sin dudas, es una de las películas más comentadas de este año y una de los éxitos marcados por el terror.