"Los Roses": el remake que divide al público, entre risas y mucho drama

La nueva película Los Roses ya llegó a los cines y promete dar qué hablar. Se trata de una reinterpretación moderna de la clásica comedia negra de los años '80, esta vez protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, quienes encarnan a una pareja que, tras años de aparente perfección, se enfrenta a un divorcio tan feroz como divertido y al mismo tiempo agresivo.

La historia mezcla humor ácido con situaciones extremas, mostrando cómo las diferencias y resentimientos acumulados pueden convertir un matrimonio en un campo de batalla. Aunque la película reúne a un elenco de primer nivel y una dirección ambiciosa, las opiniones están divididas: algunos destacan la química de sus protagonistas y el estilo renovado, mientras que otros sienten que la película no alcanza la mordacidad de la versión original .

Estamos ante una de las actuaciones más icónicas de Olivia Colman, que hace un papel deslumbrante, lleno de matices, te hace pasar por todos los estados, compadecerse, entristecerte, odiarla, quererla y más. Entre risas incómodas, momentos tensos y un retrato despiadado de la vida en pareja, Los Roses se perfila como una de las propuestas más comentadas de la temporada y que seguramente va ser un éxito en taquilla a nivel mundial.

Ir a reírse al cine es una linda opción y más si es en pareja, ya que cada uno se puede sentir reflejado en lo que pasa en la pantalla grande.