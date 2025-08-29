"Los Roses": el remake que divide al público, entre risas y mucho drama

por Raúl Bertuccelli29 Agosto de 2025 12:20
La nueva película Los Roses ya llegó a los cines y promete dar qué hablar. Se trata de una reinterpretación moderna de la clásica comedia negra de los años '80, esta vez protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, quienes encarnan a una pareja que, tras años de aparente perfección, se enfrenta a un divorcio tan feroz como divertido y al mismo tiempo agresivo.
La historia mezcla humor ácido con situaciones extremas, mostrando cómo las diferencias y resentimientos acumulados pueden convertir un matrimonio en un campo de batalla. Aunque la película reúne a un elenco de primer nivel y una dirección ambiciosa, las opiniones están divididas: algunos destacan la química de sus protagonistas y el estilo renovado, mientras que otros sienten que la película no alcanza la mordacidad de la versión original.
Estamos ante una de las actuaciones más icónicas de Olivia Colman, que hace un papel deslumbrante, lleno de matices, te hace pasar por todos los estados, compadecerse, entristecerte, odiarla, quererla y más. Entre risas incómodas, momentos tensos y un retrato despiadado de la vida en pareja, Los Roses se perfila como una de las propuestas más comentadas de la temporada y que seguramente va ser un éxito en taquilla a nivel mundial.
Ir a reírse al cine es una linda opción y más si es en pareja, ya que cada uno se puede sentir reflejado en lo que pasa en la pantalla grande.