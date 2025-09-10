Ostendere Animae: el libro que combina ciencia ficción, humanismo y astrología para explicar un nuevo mundo

Juan José Farías Figueroa, autor de Ostendere Animae, nos invita a recorrer un universo literario tan singular como provocador. Su obra, que podría definirse como una novela astrológica de ciencia ficción, plantea preguntas profundas sobre la humanidad, el equilibrio espiritual y la forma en las que se organizan las sociedades. En una conversación íntima, Farías Figueroa revela los secretos detrás de su título, su conexión con la astrología y las reflexiones que guiaron su pluma.

El título Ostendere Animae, que en latín significa "mostrar el alma", no es casualidad ni ornamento literario: es el eje de una propuesta que busca desentrañar lo más profundo del ser humano. Para Farías Figueroa, el alma, relegada en un mundo dominado por el cuerpo y la mente, merece ocupar un lugar central. "En mi concepto, los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu. Pero el espíritu ha quedado prácticamente fuera de la ecuación, y eso ha generado un desequilibrio enorme, tanto a nivel individual como colectivo", reflexiona en una sentida entrevista para BigBang .

Ostendere Animae

La novela imagina un mundo donde las personas pueden mostrar su alma mediante una página web, un recurso que desencadena transformaciones radicales en la sociedad. Este acto simbólico no solo permite una conexión más profunda entre los individuos, sino que también activa lo que el autor llama la "Ley de Sincronicidad": eventos aparentemente desconectados comienzan a suceder como si estuvieran mágicamente entrelazados. Es aquí donde la obra toma un matiz casi espiritual, sugiriendo que el cambio colectivo comienza con una profunda revolución interior.

La astrología no solo es un recurso narrativo en Ostendere Animae, sino que constituye la columna vertebral de la obra. Farías Figueroa descubrió este universo a los 30 años, durante una crisis personal vinculada al retorno de Saturno, un fenómeno astrológico que marca momentos de reflexión y cambio en la vida de las personas. "Una astróloga me hizo una definición a través de mi carta natal que me permitió entenderme mejor. Fue un antes y un después para mí ", comparte.

Juan José Farías Figueroa

Esta experiencia transformadora se convirtió en inspiración para su novela. Cada personaje tiene su propia carta natal, lo que define sus personalidades y acciones dentro de la trama. "No quería personajes sesgados por mi imaginación como autor. Quería que fueran más reales, con matices, con luces y sombras, como las personas son en realidad", explica. Además, la obra incluye un personaje clave: una astróloga que guía a los protagonistas en sus caminos espirituales y emocionales .

En palabras del autor, esta integración de la astrología le da a la novela un matiz único: "Una colega periodista me dijo que habíamos creado un nuevo género literario: la novela astrológica. Nos causó mucha gracia porque no sabemos si alguien ya ha usado este recurso antes".

La carta astrológica de Maia, uno de los personajes de Ostendere Animae

Aunque Ostendere Animae se inscribe en el género de ciencia ficción, su propuesta va más allá de las convenciones del género. Farías Figueroa utiliza este marco para explorar ideas sobre democracia directa y cómo la tecnología podría transformar las sociedad. "Hoy en día, con las aplicaciones tecnológicas, sería sencillo implementar una democracia directa donde cada ciudadano pueda votar desde su celular. Esto nos desprendería de la política partidaria y nos acercaría más a los intereses reales de la sociedad", señala con entusiasmo.

Sin embargo, el corazón de la obra no radica solo en los sistemas políticos o tecnológicos, sino en el humanismo que subyace en cada página. Para el autor, el consumismo desenfrenado y la obsesión por el dinero han distorsionado la escala de valores: "No deberíamos trabajar tanto tiempo ni poner el dinero en la cima de nuestras prioridades. Hay que darle más espacio al espíritu y encontrar un equilibrio personal ", afirma convencido.

Más allá de su trama futurista y sus personajes astrológicamente definidos, Ostendere Animae es una invitación a reflexionar sobre la realidad propia. Farías Figueroa plantea que vivimos en un mundo egocéntrico, donde todo es percibido desde una perspectiva limitada. "Hemos creado una realidad distorsionada basada en nuestras propias percepciones, pero esa no es toda la verdad", advierte.

El autor espera que su obra provoque pequeños cambios en quienes la lean: "Mi objetivo es que alguna parte del libro haga click en las personas y les permita ver algo desde una perspectiva distinta. Si eso genera una transformación positiva en sus vidas, entonces habré cumplido mi propósito ", concluye con humildad.

Ostendere Animae no es solo una novela; es un experimento literario que combina astrología, ciencia ficción y humanismo para ofrecer una visión fresca sobre el mundo. En sus páginas, Juan José Farías Figueroa invita a imaginar un futuro donde mostrar el alma sea el primer paso hacia una sociedad más equilibrada y conectada espiritualmente.