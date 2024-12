Puertas a Mundos: un viaje emocional entre "peluches, osos y graffitis" que busca "transformar y abrir mentes"

En el corazón del Pabellón 8 de La Rural, una nueva experiencia promete transportar a grandes y chicos a mundos que parecen salidos de un sueño. Desde el próximo 10 de enero, Puertas a Mundos abrirá sus "portales" para que los visitantes se sumerjan en 10 universos distintos, cada uno con una propuesta única que combina creatividad, interactividad y estética visual. El proyecto, completamente ideado y producido en Argentina, tiene el sello distintivo de Luciana Grosman, licenciada en Artes y productora con más de 20 años de trayectoria en eventos masivos. "Por un lado busco desde lo más básico que la gente la pase bien, disfrute, que se hagan fotos lindas, disfruten las escenografías y que se sorprenda con la propuesta, pero también quiero lograr abrir la imaginación de las personas", destaca.

Entrar a Puertas a Mundos es como abrir un cofre lleno de sorpresas.

En una charla con BigBang , Grosman reveló cómo surgieron las ideas detrás de esta innovadora muestra y qué emociones espera despertar en quienes crucen estas puertas imaginarias. "Hace años que trabajo produciendo eventos y siempre me fascinó la reacción de la gente ante lo inesperado. Pero esta vez quise dar un paso más: crear algo propio que invite a imaginar, a soñar con otros mundos posibles", le contó a este sitio.

La idea inicial, según relató, fue sencilla pero poderosa: abrir puertas a nuevos universos, cada uno con su propia escenografía y sensación. La muestra incluye desde un espacio cubierto de nubes donde uno puede hamacarse, hasta un mundo de dulces con golosinas gigantes: "Trabajé junto a dos talentosas escenógrafas, Lucila Rojo y Agustina Filippini, para dar forma a estas ideas. Quería que cada universo no solo fuera visualmente impactante, sino que también despertara emociones distintas".

Grosman describió la experiencia como un "viaje a través de emociones". Algunos mundos buscan sorprender, como el de las golosinas gigantes o el de los inflables espaciales donde se puede saltar entre planetas. Otros invitan a la calma, como el espacio floral o el de las nubes. "El mundo de peluches es uno de mis favoritos", admitió y aclaró: "Quisimos recrear esa sensación de ternura y calidez que teníamos de niños. Pero también hay propuestas más urbanas y transgresoras".

En esta propuesta, cada puerta conduce a un universo completamente diferente

Sin ir más lejos, mencionó el espacio "lleno de graffitis, que tiene un aire más adolescente". Cada detalle, desde los colores hasta las texturas, está pensado para estimular los sentidos y la imaginación. En tiempos donde las redes sociales son protagonistas, Grosman reconoce que pensó en cómo hacer que cada mundo fuera "super instagrameable". Sin embargo, remarcó: "No se trata solo de sacar fotos bonitas, sino de vivir la experiencia. Queremos que la gente se sienta inspirada, que salga con ideas nuevas y una energía positiva". Para transformar el Pabellón 8 en un universo de fantasía, el equipo enfrentó varios desafíos.

Podés hamacarte en nubes, caminar entre dulces gigantes, saltar a la Luna o perderte en un mundo cubierto de peluche.

Consultada al respecto, explicó: "La Rural tiene un espacio muy característico, con muchas columnas. Tuvimos que jugar con eso para crear un recorrido laberíntico que hiciera sentir a los visitantes como si realmente estuvieran entrando en distintos mundos". Aunque Puertas a Mundos debuta en Buenos Aires, al ser un proyecto ideado y producido 100% argentino, , la visión de Grosman trasciende fronteras. "Primero queremos llevarlo a otras provincias de Argentina y después, por qué no, al exterior. También me gustaría pensar en una segunda edición con nuevos mundos. La creatividad no tiene límites", aseguró con entusiasmo.

Diseñada para todas las edades, esta experiencia invita a los visitantes a sumergirse en escenarios únicos

Más allá de su carácter lúdico, el proyecto también tiene un fuerte componente social. Grosman destinó un porcentaje de las entradas para organizaciones que trabajan con niños y adolescentes de bajos recursos. También está trabajando con esas organizaciones para garantizar que niños y familias en situación vulnerable puedan acceder a esta experiencia de forma gratuita: "Creo firmemente en el poder transformador del arte y la creatividad. Dar acceso a estas experiencias puede abrir mentes y cambiar perspectivas. La creatividad tiene un poder transformador inmenso. Darles a las personas la oportunidad de inspirarse puede marcar una diferencia en sus vidas".

Información práctica

Puertas a Mundos estará abierta desde el 10 de enero hasta el 13 de marzo, de 12 a 21 hs, en el Pabellón 8 de La Rural. Las entradas pueden adquirirse en el sitio web oficial del evento. Es una cita imperdible para quienes buscan sorprenderse, conectar con sus emociones y, sobre todo, dejar volar su imaginación.

Un vistazo a los mundos

Entrar a Puertas a Mundos es como abrir un cofre lleno de sorpresas. Entre los escenarios que podrás disfrutar están:

Hamacas entre nubes : Un espacio soñado para relajarte y dejarte llevar por la imaginación.

: Un espacio soñado para relajarte y dejarte llevar por la imaginación. Un mundo de dulces : Chocolates, donas y chupetines gigantes que despiertan el lado más goloso.

: Chocolates, donas y chupetines gigantes que despiertan el lado más goloso. El universo de los peluches : Paredes, pisos y muebles cubiertos de peluche para volver a sentirte como un niño.

: Paredes, pisos y muebles cubiertos de peluche para volver a sentirte como un niño. El espacio exterior : Salta en un inflable lunar y toca los planetas.

: Salta en un inflable lunar y toca los planetas. Un universo floral : Un paseo tranquilo entre esculturas de flores suspendidas.

: Un paseo tranquilo entre esculturas de flores suspendidas. Graffiti urbano : Perfecto para los amantes del arte callejero.

: Perfecto para los amantes del arte callejero. Un mundo en blanco y negro : Dados, cartas y piezas de ajedrez gigantes que te transportan a un tablero de juegos.

: Dados, cartas y piezas de ajedrez gigantes que te transportan a un tablero de juegos. Una playa de otro mundo: Donde el agua es un inflable y las sombrillas desafían la gravedad.

Cada detalle está pensado para que los visitantes no solo vivan la experiencia, sino que se lleven recuerdos inolvidables. De esta manera, en esta propuesta, cada puerta conduce a un universo completamente diferente: podés hamacarte en nubes, caminar entre dulces gigantes, saltar a la Luna o perderte en un mundo cubierto de peluche. Desde lo más tranquilo hasta lo más vibrante, Puertas a Mundos promete un viaje a través de emociones, creatividad y fantasía.