"Todo Arde": Juan Gómez-Jurado y un thriller intenso sobre justicia, amistad y venganza

Juan Gómez-Jurado el escritor español, vuelve a demostrar por qué es uno de los autores más leídos del thriller contemporáneo con Todo Arde, una novela adictiva, vertiginosa y emocionalmente potente que inaugura una nueva trilogía dentro de su universo literario.

El primero de la trilogía publicada en 2022, gira en torno a tres mujeres muy distintas que, unidas por el dolor y las injusticias que sufrieron, deciden tomar el control de sus vidas de una manera extrema.

Aura, Mari Paz y Sere son las protagonistas de esta historia de supervivencia, ingenio y venganza. Gómez-Jurado logra construir personajes femeninos fuertes, complejos y profundamente humanos, que desafían estereotipos y se enfrentan a un sistema que las subestima.

Desde lo narrativo, Gómez-Jurado mantiene su sello inconfundible: capítulos breves, ritmo vertiginoso y una tensión que no da respiro. A través de un verso ágil y visual, el autor construye un relato que fácilmente podría trasladarse al cine o a una serie.

Sin embargo, más allá del suspenso y la acción, Todo Arde también propone una mirada sobre el poder y la sororidad de las mujeres cuando deciden unirse frente a un sistema que las oprime o las ignora.

Con su característico estilo cinematográfico, el autor combina acción trepidante, diálogos afilados y giros inesperados que mantienen al lector en vilo de principio a fin. Todo Arde no solo es un thriller de ritmo imparable, sino también una reflexión sobre la rabia, el poder de la amistad y la búsqueda de justicia donde los seguidores del autor encontrarán guiños del universo de Reina Roja la saga que consolidó al autor madrileño como uno de los escritores más exitosos del género en habla hispana.

Con Todo Arde, Juan Gómez-Jurado abre una nueva etapa en su carrera, expandiendo su particular mundo de personajes y demostrando, una vez más, su talento para crear historias que atrapan desde la primera página.