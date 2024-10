Until Dawn remake, el juego que sumerge al jugador en su propia película de terror: ¿quién vive o muere?

Mientras espera por su adaptación cinematográfica de la mano del director David F. Sandberg, Until Dawn -el ya reconocido juego de terror narrativo desarrollado por Supermassive Games- dejó la pasada generación de consolas para sumarse al elenco de PlayStation 5 con un remake que está dando qué hablar. Desde un principio, si bien la versión original se había estrenado en PS4, se puede notar el laborioso trabajo desarrollado por Ballistic Moon, el nuevo estudio encargado de esta edición. Sin ir más lejos, el juego aprovecha el evidente cambio de motor gráfico entre consolas (pasando del Decima Engine al Unreal Engine) para sumergirte aún más en esta historia.

El punto atractivo de Until Dawn sigue siendo el permitirle al usuario armar (o guionar) su propia película de terror protagonizada por verdaderas estrellas de Hollywood, como lo son Brett Dalton, Hayden Panettiere, el propio Rami Malek, Meaghan Martin o Peter Stormare, entre varios otros. Para aquellos que consuman el género de terror hollywoodense destinado para un público un poco más adolescente, el juego sigue la historia de ocho amigos que se reúnen en una cabaña en las montañas de Blackwood Pines, Alberta, Canadá, un año después de que dos de sus integrantes, Hannah y Beth, desaparecieran trágicamente.

Como verán, nada muy alejado a lo que ocurre en las películas de Jason Voorhees o Sé lo que hicieron el verano pasado. El cómo desaparecen las primeras víctimas o cómo se va a ir desarrollando la historia a partir de ese momento dependerá exclusivamente de las decisiones que tome el jugador. De hecho, desde un principio el juego ya les da a los usuarios la total libertad de narrar lo que ocurrirá dentro del game a su conveniencia, gustos o placer. De esta manera, la narrativa se estructura como una típica película de terror, donde las decisiones del jugador determinarán quién vive o muere, lo que obligará a aquellos amantes de los finales a jugarlo más de una vez.

La narrativa se estructura como una típica película de terror adolescente

Su principal particularidad, y su mayor fuerte, no deja de ser el concepto en el que se basa: el efecto mariposa. ¿Cuál es la idea? Como mencionábamos, cada decisión que el jugador tome impactará de manera significativa en el desarrollo de la historia, generando consecuencias inesperadas que pueden ser buenas, malas o brutalmente negativas. Esto lo hace un juego altamente rejugable, permitiéndonos experimentar diferentes decisiones y finales.

Además, el juego introduce pistas, como tótems de colores, que revelan diferentes futuros y le dan herramientas a los jugadores para decidir qué camino narrativo seguir. Los objetos históricos también proporcionan información relevante sobre el lugar donde se desarrolla la historia, Blackwood Pines. Dependiendo de las elecciones, los personajes pueden vivir o morir, con una duración estimada de juego de 9 horas o más si se exploran todas las áreas.

Los amigos se ven acosados por fuerzas misteriosas y aterradoras que ponen sus vidas en peligro.

Hasta ahí, nada que no conocieran aquellos que ya tuvieran la oportunidad de disfrutarlo en la PS4. ¿Qué lo hace tan especial para la PS5? La respuesta llega inmediatamente por los ojos al segundo de comenzado el juego. Este renovadísimo título se destaca por la mejora visual, con una iluminación y texturas mucho más definidas que en el juego original de 2015. Sin ir más lejos, esta mejora hizo que el Until Dawn sea mucho más realista cumpliendo con esta premisa de que sea el jugador el dueño de su propia historia o película de terror. Por otro parte, uno de los cambios más notables está en el prólogo.

Until Dawn es un videojuego de terror narrativo perteneciente a los subgéneros de horror de supervivencia y drama interactivo

A diferencia de la versión original, que comenzaba en plena noche, el remake ofrece una transición desde el atardecer hasta el amanecer, lo que contribuye a una atmósfera progresiva y da mayor contexto a los eventos iniciales, además de otra cuota de realismo en esta búsqueda de que el usuario se sumerja en la historia. Esta modificación en el prólogo proporciona una mejor contextualización del incidente trágico que desencadena la historia. Si bien en la jugabilidad no hay grandes cambios, las heridas que los personajes acumulan se mantienen de manera más realista a lo largo de la noche, lo que es un toque novedoso en el remake que juega a favor de la inmersión.

El juego sigue la historia de ocho amigos que se reúnen en una cabaña en las montañas

Como toda entrega, también hay detalles criticables que, dependiendo el nivel de exigencia de cada uno, puede repercutir -o no- en la experiencia de juego. Por ejemplo, las expresiones faciales de algunos personajes (no de todos) siguen siendo artificiales y generar un impacto visual cuando contrastan con las expresiones mucho mejor realizadas. Y uno de los cambios más interesantes es la posibilidad de salvar a uno de los personajes que no podía ser salvado en el juego original.