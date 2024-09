Viaje al universo de Tim Burton: todos los secretos y sus mejores películas

Pasaron más de 30 años desde la primera entrega de Beetlejuice y Tim Burton retoma los personajes y el estilo de antaño como si fuera un cover, repleto de pistas y huellas del pasado para que el espectador no se sienta "perdido" a la hora de reencontrarse con el universo. La nueva producción está disponible en los cines y se avecina un gran éxito en la taquilla nacional e internacional.

Para quienes no conocen al mítico director, BigBang te cuenta cuáles son sus tres películas más aclamadas y el motivo por el cual se convirtió en un clásico moderno por su estilo visual único y su narrativa creativa. Aquí tienes algunas razones para verlas:

Estilo visual distintivo: Burton tiene una estética muy particular, con colores oscuros, paisajes góticos y personajes extravagantes que crean un mundo visualmente cautivador.

Narrativas creativas: sus historias suelen explorar temas de lo extraño y lo macabro con un toque de humor, ofreciendo una perspectiva original y a menudo refrescante.

Personajes memorables: los personajes de Burton, como Edward Scissorhands o Jack Skellington, suelen ser complejos y profundamente únicos, capturando la imaginación del público.

Innovación en el cine: Burton a menudo experimenta con técnicas de animación y efectos especiales, lo que puede ofrecer una experiencia cinematográfica visualmente estimulante.

Estilo musical: muchas de sus películas cuentan con bandas sonoras memorables, a menudo colaborando con compositores como Danny Elfman, que complementan perfectamente su estilo visual.

En resumen, las películas de Burton ofrecen una experiencia única que fusiona creatividad visual, narrativa distintiva y personajes inolvidables.

Eduardo Manostijeras, en Disney +

En esta película, una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manostijeras (encarnado por Johnny Depp) durante la noche de Navidad. Eduardo es un muchacho creado por un inventor que murió antes de terminar su obra, por lo que tiene cuchillas en lugar de dedos. Aislado del mundo durante años y con un aspecto un tanto siniestro, el joven descubre el amor verdadero cuando una mujer lo acoge en su casa.

Tras una serie de desafortunados acontecimientos, los vecinos considerarán que Eduardo es una amenaza para la comunidad, por lo que se verá obligado a renunciar a su nueva vida.

Big Fish (El Gran Pez) - en Apple Tv

Edward Bloom ha llevado una vida repleta de historias sorprendentes que cuenta a su familia una y otra vez. De pequeño, su hijo William se mostraba muy entusiasmado por las anécdotas del pasado que le contaba su padre, en las que todo era posible: la amistad con un gigante, un amor alocado e incondicional por alguien a quien no conocía, y que terminó siendo su esposa, hazañas de tintes heroicos como soldado... William sentía una gran admiración por su progenitor, pero con los años esta admiración se torna en recelo y llega a desconfiar de todo lo que le había contado.

William cree que todas esas historias son fruto de la imaginación y la fantasía de Edward y se siente algo engañado, hasta el punto de avergonzarse cuando su padre recordaba estas mismas historias delante de amigos o desconocidos. ¿El giro? ¡Esperá hasta el final!

El cadáver de la novia - En Max

Siglo XIX, en un pequeño y frío pueblo de Europa del este, el joven Victor Van Dort, hijo de una familia de pescaderos ricos, pierde los nervios y arruina su ensayo de boda con Victoria, hija de unos aristócratas en banca rota.

Para que de nuevo los nervios no se apoderen de él, se dirige al bosque para aprenderse los votos repitiéndolos una y otra vez, con tan mala suerte de recitárselos a una aparente rama que resulta ser una novia cadáver.

Secuestrado por el inframundo y accidentalmente casado con la muerta, Victor no ve el momento de marcharse para reencontrarse con su prometida, que espera con angustia el regreso de su amor. Escapar del mundo de los muertos no le será tan fácil. Emily, la novia cadáver, lleva esperando durante muchos años su boda y no permitirá de ninguna manera renunciar a su nuevo esposo. Pero su mayor problema es el tiempo, los padres de Victoria están cansados de esperar y en contra de la voluntad de su hija, han encontrado a Lord Barkis, un nuevo sustito con el que casar a su hija.