Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina: hasta cuándo tendrá contrato

Después de varias semanas de incertidumbre, Mundial 2026, Lionel Scaloni está muy cerca de extender su vínculo con la Selección Argentina y continuar al frente del equipo nacional durante los próximos años. Sin embargo, antes de cantar victoria todavía faltan cerrar detalles.

El actual vínculo del DT campeón del mundo vence en diciembre de este año y, a pesar de que en julio declaró tras la final perdida ante España que "seguramente corte" a causa del desgaste, las negociaciones llegaron a buen puerto y las partes acordaron prolongar el proyecto. De esta manera, Scaloni continuaría al mando de la 'Albiceleste' en principio por dos años más, hasta la Copa América 2028, con una cláusula para extender su vínculo por otros dos años para que comande a la selección en el Mundial 2030. Según informó el periodista César Luis Merlo, el acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino ya está cerrado de palabra.

La renovación representa una señal de continuidad para el seleccionado argentino, que deberá afrontar una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi del equipo nacional.

Lionel Scaloni

Los primeros indicios de un entendimiento entre Scaloni y la dirigencia encabezada por Claudio Tapia aparecieron durante la última fecha FIFA. Luego del amistoso frente a Benín, que marcó la despedida de Messi, ambas partes avanzaron en las conversaciones para terminar de definir el nuevo contrato.

Scaloni había evitado confirmar su futuro en distintas conferencias de prensa y repetía que la AFA comunicaría las novedades cuando hubiera algo concreto. El acuerdo está cerrado y resta formalizarlo.

De esta manera, Scaloni se convertiría en el primer entrenador en dirigir a Argentina en tres Copa del Mundo.

Más temprano que tarde establecerá dos nuevos récords al mando de la Selección: superará a Guillermo Stábile como el DT que más partidos dirigió y el que más encuentros ganó.

Scaloni estuvo al frente del combinado nacional en 107 cotejos y se impuso en 79, mientras que el oriundo de Parque Patricios comandó a la albiceleste en 124 duelos y celebró en 83 ocasiones.

La Selección Argentina despedirá el año en la próxima fecha FIFA de noviembre, ya con rivales y sedes confirmadas. Serán dos amistosos en los que Scaloni seguirá probando futbolistas en pos del recambio para el próximo mundial. El primer partido será el viernes 13 ante Uruguay en la "Bombonera", con horario a definir. En tanto, el 17 se medirá con Costa Rica en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, sancionados por la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca fue castigado con diez fechas, de las cuales aún le quedan siete.



















