"Me abrazas y se para el mundo": el operativo de la "China" Suárez para desmentir rumores de crisis con Icardi

Días atrás, las redes sociales se revolucionaron con la difusión de imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez durante sus vacaciones en México. Sin embargo, lejos de tratarse de una escapada romántica, surgieron rumores de una supuesta pelea entre la pareja que habría tenido como protagonistas a los hijos de la actriz.

La usuaria que expuso la situación contó que el futbolista caminaba varios pasos por delante del resto de la familia, con expresión de enojo, mientras su novia retaba a sus hijos.

Mauro Icardi y la China Suárez presumieron una nueva escapada

En medio de las especulaciones, los tortolitos no tardaron en compartir imágenes del viaje en sus respectivas cuentas de Instagram, donde mostraron una realidad completamente diferente: paisajes paradisíacos, momentos románticos y unas vacaciones que parecían sacadas de un cuento de hadas. "Un poco de nosotros", escribió Icardi junto a un carrete de fotografías.

Ya de regreso en Argentina, fue el turno de la China Suárez, quien utilizó sus historias de Instagram para compartir algunos de los rincones de México que visitaron. Entre las postales aparecieron sus hijos, adornos, animales y los paisajes que disfrutaron durante su estadía.

Mauro Icardi y la China Suárez durante sus vacaciones en México

Pero la actriz no se quedó ahí. Para ponerle el broche de oro a las vacaciones, le dedicó un romántico mensaje a su novio, que pareció dejar sin efecto las versiones de una crisis: "Gracias por otro viaje inolvidable", comenzó junto a una fotografía en la que ambos aparecían acostados.

"Gracias por tratarme como a una reina, por amarme, cuidarme", continuó y agregó una frase que terminó de derretir a sus seguidores: "Me abrazas y se para el mundo".

El romántico posteo de la China Suárez

Con estas palabras, la China Suárez buscó despejar cualquier rumor de crisis con Mauro Icardi y dejó en evidencia que, al menos públicamente, la relación atraviesa un gran momento.

Sin embargo, mientras los enamorados siguen presumiendo su romance en las redes sociales, hay una pregunta que continúa dando vueltas: ¿se viene el casamiento ahora que salió el divorcio de Icardi con Wanda Nara?