Entre carteles y camisetas: Lionel Messi revolucionó España junto a Antonela Roccuzzo antes de recibir un prestigioso premio

Una vez más, Lionel Messi desató una verdadera revolución en España. El capitán de la Selección Argentina llegó este jueves a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, pero su presencia no pasó inadvertida. Antes de la ceremonia oficial, prevista para el viernes, el futbolista protagonizó una aparición pública que convocó a una multitud de fanáticos.

Sin embargo, el rosarino no fue el único que acaparó las miradas. Antonela Roccuzzo lo acompañó en este viaje y ambos sorprendieron con sus elegantes looks total black, que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales.

Lionel Messi llegó a Oviedo

La pareja aterrizó en España a bordo de un vuelo privado y, desde allí, se trasladó al Hotel Reconquista, donde se alojará durante su breve estadía. Después de instalarse, Messi y Antonela salieron a saludar y posaron ante las cámaras junto a Ana Isabel Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias.

Afuera los esperaba una multitud que buscaba conseguir una fotografía, un autógrafo o simplemente ver de cerca al campeón del mundo. Entre sonrisas y saludos, los argentinos se mostraron relajados y de buen humor, aunque sus elecciones de vestuario terminaron llevándose buena parte del protagonismo.

Para la ocasión, Messi eligió un traje negro con finas rayas blancas, que combinó con una camisa del mismo color. Lejos de apostar por un estilo completamente formal, prescindió de la corbata y dejó desprendidos los botones superiores, aportándole un aire más descontracturado al conjunto.

El futbolista Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, ya está en Asturias y las gaitas han sonado en su honor. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #LeoMessi #Deportes #Asturias @bgcorvera @Embespargentina @ARGenesp https://t.co/gPagHHkXND — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 22, 2026

Por su parte, Antonela volvió a demostrar su predilección por el negro y lució un top de manga francesa acompañado por un pantalón sastrero de tiro alto. Completó el outfit con un cinturón de hebilla dorada, una minibag de lujo a tono y unos zapatos en punta que no pasaron inadvertidos.

En cuanto a los accesorios, la influencer rosarina optó por unos aretes de brillantes y un brazalete dorado. Además, al igual que su marido, llevó su alianza de matrimonio.

Las fotografías de ambos no tardaron en recorrer las redes sociales, donde los usuarios destacaron su elegancia y dejaron una catarata de elogios. "El apuesto rey Leo y la bellísima reina Antonela", escribió uno de los fanáticos. Otros se sumaron con comentarios similares: "Pero qué guapo está Leo, ¿no? ¡Súper elegantes!"; "Pero mira qué facha los dos" y "El rey con su reina" fueron algunas de las reacciones que despertó la aparición de la pareja.

Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo

Pero más allá de la repercusión por sus looks, Messi también protagonizó uno de los momentos más esperados por quienes se acercaron hasta el lugar. Entre camisetas del FC Barcelona y de la Selección Argentina, carteles y pedidos de fotografías, el futbolista decidió romper por unos minutos con la distancia que imponía el operativo de seguridad.

Custodiado por su equipo, se acercó hasta las barreras para firmar varios autógrafos, un gesto que provocó todavía más entusiasmo entre los presentes.

Lionel Messi en España con sus fanáticos

La agenda de Lionel Messi en España y el reconocimiento que recibirá

La visita del capitán argentino a Oviedo no se limitará a la ceremonia de premiación. Durante este jueves tiene previsto encabezar una actividad destinada a niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde su presencia generó una expectativa extraordinaria.

Del total de localidades disponibles, 15.000 fueron reservadas para integrantes de la comunidad educativa que participaron de la actividad "El juego del 10", perteneciente al programa cultural Toma la palabra. Las otras 4.700 entradas fueron destinadas al público general y se agotaron en apenas 13 minutos, una muestra del fenómeno que sigue despertando el futbolista argentino incluso fuera de las canchas.

We don't need Puskas Award when we've got Doctoral degree title, Princess of Asturias Award and two Laureus Awards. The one and only Greatest of All Time, Dr. Lionel Andres Messi Cuccittini.🐐🔥 https://t.co/BakbB5NG33 — Fabrizio Prabono (@fabrizioprabono) October 22, 2026

El momento central de su viaje llegará el viernes, cuando reciba el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor, durante una ceremonia encabezada por la Familia Real de España.

El reconocimiento distingue tanto su extraordinaria trayectoria deportiva como su compromiso solidario, especialmente por las iniciativas vinculadas con la educación y la salud infantil. Además del prestigio internacional, el galardón incluye una escultura, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Fanáticos esperaron a Messi con carteles y camisetas

Pese a la importancia del acontecimiento, Messi no podrá extender demasiado su estadía en territorio español. Una vez finalizada la ceremonia, tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, que el sábado 24 de octubre visitará a New York Red Bulls por la MLS.

De esta manera, el Lionel Messi sumará un nuevo reconocimiento a su carrera antes de volver a concentrarse en sus compromisos deportivos. Y, como tantas otras veces, habrá dejado una postal de su paso por España: multitudes, autógrafos y una aparición junto a Antonela que volvió a conquistar las redes sociales.