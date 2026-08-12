Alivio tras el terremoto en Colombia: apareció con vida el psicólogo y ya son tres los argentinos hallados con vida

Con la aparición con vida del psicólogo Gonzalo Galván en Colombia llegaron a tres las búsquedas de familiares argentinos que terminaron bien, tras el terrible terremoto que sacudió la región y que ya cuenta más de 240 muertos en su haber. Un día antes, habían confirmado que Carlos Cáceres y Carlos Richetti, que se encontraban en la zona de peor impacto de la catástrofe natural, también estaban fuera de peligro.

La aparición de Galván fue la más tranquila de todas en el sentido de que, de acuerdo al testimonio familiar, no se encontraba en una zona de las más golpeadas. Habían sido sus familiares, horas antes de notificar su aparición, quienes habían apelado a las redes sociales para dar con el paradero del psicólogo santacruceño, quien no respondía llamadas ni mensajes desde hacía días.

Gonzalo Galván es un psicólogo argentino nacido en Santa Cruz, que sobrevivió al terremoto en Colombia.

"Él está muy bien", informó su madre María Victoria Patrignani ante el diario La Opinión Austral, medio en el cual aclaró que su hijo vive más al norte de la zona del terremoto. También aclaró que la falta de respuestas había sido porque se encontraba de viaje y no había podido responder a los llamados.

Quienes sí se encontraban en el epicentro de la tragedia eran los otros dos sobrevivientes, ambos habitantes de Pereira. Richetti es un periodista de 56 años que hace 24 que vive en Colombia y que se pudo comunicar el último martes con su hermana Roxana de forma telefónica para confirmar su bienestar. "Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien", relató ella ante TN.

Carlos Richetti es un periodista argentino de 54 años que vive hace 24 en la localidad colombiana de Pereira, cerca del epicentro del terremoto.

"Ojalá todos puedan tener la suerte que tuve yo, que el Gobierno ayude a poder comunicarse de alguna forma. Es muy difícil, es una angustia enorme no saber de la persona. Yo tengo a mi mamá de 87 años. Desesperados, no saber nada es angustiante", confesó Roxana. "Hablé con la cuñada de mi hermano y hablé con él. No me contó muchos detalles, me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación", añadió.

Cáceres, por su parte, fue el único que tuvo golpes menores durante el terremoto. Tras días de búsqueda habló con su hija Carla desde el único lugar del pueblo de Dosquebradas al que le llegaba la señal. Se enteró que lo buscaban por una vecina que le avisó en cuanto vio imágenes de él. "Él no está viendo noticias, no tiene acceso a nada. No sabe lo que pasa fuera de todo eso", explicó ella ante Diario de Cuyo. "Él ya vivió el terremoto en San Juan. Tiene experiencia en esto", sumó en relación a la supervivencia de su padre.