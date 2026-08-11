"Quiero agradecer a todos": liberaron a la niñera argentina que había detenido el ICE de Donald Trump

Luego de un mes detenida por ICE, la policía migratoria de Donald Trump que aterra a los extranjeros en suelo estadounidense, la niñera argentina Iliana Lick recuperó su libertad el último lunes, tras que su pareja pague la fianza que la Justicia norteamericana había definido en 10 mil dólares. Para alcanzar el monto, había apelada a una colecta impulsada a través de una plataforma y de la solidaridad de familias que la tuvieron como empleada, entre otras personas.

"Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado. Iliana se aloja en un hotel de El Paso, Texas, y mañana viajará a Filadelfia", escribió el novio de la babysitter de 30 años, Steven Melchiorre, luego de anunciar que había "una noticia importante" sobre ella.

Iliana Lick, la niñera argentina que estuvo un mes detenida por el ICE en Estados Unidos, con la remera de la Selección Argentina.

Según se sabe, este martes Lick viajará a Filadelfia como escribió su pareja en la misma plataforma en la que recolectó la fianza de ella, llamada GoFundMe. La cifra a alcanzar fue superada con creces, ya que a través de 220 donaciones, casi que se duplicó el objetivo y se alcanzó un total de 18.820 dólares en la colecta. "Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles", aseguró Melchiorre en el mensaje que dejó en la plataforma GoFundMe, que fue recibido de forma excelente por la comunidad que lo integra.

Iliana Lick es la niñera argentina que estuvo un mes detenida por el ICE en Estados Unidos.

La niñera había sido detenida en el marco del Mundial 2026 que Argentina perdió en la Final. La joven había conseguido entradas para ver los Cuartos de Final en los cuales el equipo de Lionel Messi venció a Suiza por 3 a 1. En ese marco fue al aeropuerto de Filadelfia para viajar a Kansas, donde se disputaba el encuentro, pero nunca llegó allí.

Cuando Lick se disponía a subirse al avión fue interceptada por personal policial por no estar en regla su estadía en el país de Norteamérica. Según indicaron miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ella tenía vencida su visa ya que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023. La niñera detalló que había ingresado de manera legal y que se encontraba en un proceso de regularización, aunque no fue motivo suficiente para impedir su prisión.