Malvinas Argentinas volvió a convertir el Día de la Niñez en una verdadera fiesta popular. Durante dos jornadas consecutivas, más de 150 mil personas se acercaron al predio municipal para disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas, culturales y educativas, con entrada libre y gratuita. El evento, encabezado por el intendente Leo Nardini, convocó a familias del distrito y también de localidades de la región, en una propuesta que ya lleva una década de continuidad y que busca que las diferencias económicas no sean un impedimento para que los chicos puedan disfrutar de su día.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

Durante su recorrida por el predio, Nardini destacó precisamente la continuidad de la iniciativa y el rol del Estado para garantizar este tipo de espacios. "Son 10 años de sostener una política pública en nuestro municipio, con los valores de compartir en familia y garantizar que los chicos en su día sean todos iguales, disfrutando de espacios de actividad física y recreación. En un momento económico difícil, este evento es sin costo para las familias, porque es una inversión del Estado que hacemos con mucho corazón y el trabajo de todas las áreas", afirmó.

La propuesta incluyó actividades para chicos de distintas edades y combinó entretenimiento con propuestas culturales y educativas. Entre las principales atracciones estuvieron la Plaza Blanda, los inflables, la pista de autos, el Parque Mágico, la kermesse y el Planetario Móvil, además de talleres culturales y una feria de artesanos locales. También hubo espectáculos de Shambala Circo, acrobacias en trapecio y juegos de construcción, mientras que las propuestas educativas estuvieron vinculadas principalmente con el cuidado del medioambiente.

Los chicos pudieron participar de experiencias relacionadas con el reciclaje a través del Ecopunto, conocer propuestas sobre flora y fauna del municipio y disfrutar de una experiencia de realidad virtual, además de recorrer un Planetario temático. Así, la celebración buscó ir más allá del entretenimiento y ofrecer una jornada en la que el juego conviviera con el aprendizaje y la participación. El sábado tuvo como protagonista al espectáculo de las Guerreras Doradas, que combinó música, magia y un mensaje inspirador para cerrar la primera jornada. El domingo, en tanto, llegó uno de los espectáculos más esperados por los más chicos: La Granja de Zenón.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

Con canciones, juegos y sorpresas, el show hizo cantar y reír a grandes y chicos y puso el broche de oro a un fin de semana que reunió a miles de familias. La gran convocatoria se convirtió así en uno de los principales atractivos de una celebración que, año tras año, busca instalarse como una tradición del distrito. Desde 2016, el municipio de Malvinas Argentinas mantiene de manera ininterrumpida los festejos por el Día de la Niñez con jornadas abiertas y gratuitas. La idea central de la iniciativa es que todos los chicos puedan acceder a propuestas recreativas y culturales de calidad independientemente de la situación económica de sus familias.

Para la gestión municipal, la continuidad durante diez años de la celebración representa una política pública vinculada al bienestar de las infancias y al derecho a disfrutar de espacios de recreación, cultura y educación. Nardini participó activamente de las dos jornadas, recorrió los distintos sectores del predio y compartió con las familias y los chicos que se acercaron al festejo.

En ese sentido, el intendente destacó la importancia de mantener una presencia cercana y cotidiana en el distrito. "Muchos nenes me conocen de las promesas a la bandera y de lo cotidiano, de estar ahí, de ir a las escuelas, de recorrer, de compartir los días del niño. Todo eso es política pública. Todo eso es lo que tratamos de construir con mucho corazón acá en Malvinas Argentinas, y más en estos momentos difíciles, seguimos adelante con propuestas de esparcimiento y recreación para la familia", sostuvo.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

Con más de 150 mil asistentes, la celebración volvió a mostrar el alcance que puede tener una política pública sostenida en el tiempo y con acceso gratuito. La propuesta logró reunir en un mismo espacio recreación, cultura, educación, deporte y conciencia ambiental, con una programación pensada para que las familias pudieran compartir el día sin costo. En un contexto económico complejo, el municipio puso el acento en sostener una iniciativa que comenzó hace diez años y que, según la gestión, busca garantizar que ningún chico quede afuera de una celebración por razones económicas.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

Entre juegos, espectáculos, talleres y actividades educativas, Malvinas Argentinas cerró así un nuevo fin de semana dedicado a las infancias. Una celebración que, más allá de los números de convocatoria, busca instalar una idea sencilla: que el Día de la Niñez sea una fiesta compartida y accesible para todos.