En relación con el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS S.A., Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado.

En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades.

Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos.