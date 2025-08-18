Así no hay promo que aguante: pese a las facilidades, el consumo por el Día del Niño se desplomó un 21%

La brutal recesión que atraviesa la economía argentina volvió a manifestarse en la comparación de los gastos que hubo en jugueterías por el Día de las Infancias de este año con el anterior. Conscientes de la baja del consumo, las cadenas y locales del rubro lanzaron todo tipo de promociones, pero eso no pudo evitar que el gasto promedio cayera un 21,1%, un 50% más del 14,4% que había bajado entre 2023 y 2024.

La información surge de una relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que reveló que, si bien la cantidad de ventas bajaron un 0,3%, el ticket promedio decreció con dureza. "El ticket promedio alcanzó $33.736 frente a los $31.987 del año anterior, lo que, descontada la inflación, implica una variación real negativa de -21,1%", aseguraron.

Las jugueterías aplicaron todo tipo de promociones para poder vender.

Lo más paradójico fue que, según el informe, "más del 87% de los comercios aplicaron promociones" para estimular las ventas, aunque también hubo otros elementos que condicionaron la fecha. "Los datos cualitativos permiten identificar que el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes", explicaron.

"Algunos mencionaron que la fecha funcionó como una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o con baja rotación, más que como un verdadero impulso de consumo. En esos casos, el Día del Niño fue percibido más como una instancia de reacomodo de stock que como un motor genuino de nuevas ventas", señalaron en el informe de la CAME.

Los juguetes siguen siendo el gran atractivo del Día de las Infancias.

Otro detalle que rescataron fue que "la afluencia de público fue menor a la esperada", por lo que "varios locales describieron un nivel de ventas bajo en relación con lo que la fecha suele representar, mencionando como condicionante la pérdida de poder adquisitivo de las familias". La información también estuvo apuntalada por los datos que brindó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), desde donde registraron una baja de las ventas del 5,2% de acuerdo a 2024.

La CAIJ aseguró que la razón por la cual las promociones bancarias antes ocupaban el 90% de las ventas en estas fechas y hoy solo el 70% fueron las desorbitantes tasas de interés y el nivel de endeudamiento con los plásticos que tienen las familias de clase media en la Argentina. Desde la entidad patronal también protestaron contra las desregulaciones que afectaron a su industria.

Las ventas de las jugueterías llevan dos años seguidos bajando.

La aceptación actual de certificados de seguridad para los niños de los juguetes que se hace a partir de la declaración jurada de los importadores, no va en la sintonía que defiende desde la cámara. "La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina, y desde la CAIJ denunciaremos ante la Justicia y la autoridad de aplicación a quienes presenten documentación falsa", advirtieron al respecto.