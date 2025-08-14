El detrás de la alianza entre la AFA y las agencias de turismo deportivo: "Queremos movilizar entre 6.000 y 7.000 hinchas para el Mundial 2026"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó durante esta semana una alianza estratégica con tres referentes del turismo deportivo: Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports, que se transformaron en agencias oficiales de la Selección para el ciclo 2025-2026, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio, realizado el lunes con la presencia del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el ex arquero campeón del mundo Ubaldo Fillol; y Walter Rodríguez, en representación de las tres agencias, marcó un hito en la relación entre el fútbol argentino y el sector turístico.

AFA suma agencias oficiales para el Mundial 2026

En diálogo con BigBang , Rodríguez destacó: "Es la primera vez en la historia, creo, que tres agencias de viajes son sponsor oficial de la Selección. Implica un compromiso, una responsabilidad y una alegría. Hemos acompañado a la selección de otras formas y ser sponsor oficial es un paso más adelante. Queremos aprender del profesionalismo de la selección argentina y compartir ese espacio y esa marca"

Además, explicó cómo surgió la idea: "Nos dimos cuenta que no tiene sentido pretender, porque es muy fuerte ser sponsor de AFA. Entonces me parece que es sano abrir el juego para que todo el mundo pueda participar y vender, y no generar un club de los que pueden vender y el resto queda afuera. Nos asociamos para este evento con Modo Vuela y Ecomundo Tour porque somos las tres agencias que más nos dedicamos al turismo deportivo y ya teníamos experiencia de trabajo conjunto".

Los hinchas que contraten los servicios oficiales accederán a entradas garantizadas, hospitalidad premium, merchandising autografiado por campeones del mundo y experiencias VIP. Habrá encuentros con ex jugadores y figuras históricas, aunque Rodríguez fue claro al poner límites: "Jugadores y cuerpo técnico de esta selección están concentrados, no participan. El día que tienen libre quieren estar con su familia. Eso no le podemos garantizar nada a nadie".

Walter Rodríguez

Y en ese sentido, destacó: "Sí va a haber actividades, sorpresas, como hicimos en Qatar, pero no con jugadores vigentes". La propuesta está pensada para todo tipo de hinchas: "Por supuesto, los paquetes serán accesibles y seguros para diferentes perfiles de hinchas. No tenemos un perfil de hinchas agresivos. Todas las experiencias que hacemos son accesibles para todo el mundo", aseguró. Además, Rodríguez adelantó que el objetivo es movilizar entre 6.000 y 7.000 hinchas para la Copa del Mundo y otras competencias internacionales: "Vamos a estar en todos los eventos, pero depende de dónde se jueguen".

En este marco, remarcó que "no es lo mismo Qatar que Londres por la estadía o el viaje agotador para ver un partido". En cuanto a los destinos de Estados Unidos, México y Canadá, precisó que esperarán al sorteo para definir el armado de rutas y opcionales según la sede de los partidos de Argentina. Consultado sobre el impacto de la visibilidad de la Selección en el turismo receptivo, Rodríguez fue categórico: "La Selección yo creo que es como el tango o la Patagonia: son cosas distintivas argentinas. Un partido de la Selección es muy atractivo para un hincha de cualquier país, pero la demanda local es tan grande que no queda mucho para ofrecer afuera".

Chiqui Tapia avisó: "Tenemos la obligación de defender esta copa"

Cabe remarcar que en julio de este año, la UEFA y la Conmebol anunciaron oficialmente la Finalissima 2026: Argentina, campeona de América, enfrentará a España, campeona de Europa, en Londres el 26 de marzo del próximo año. "Nosotros vamos a estar en todos los eventos, pero por una cuestión de cábala... vamos a tratar de estar entre los eventos dependiendo de dónde se jueguen. Insisto, no es lo mismo Qatar que Londres por la estadía, por el ida y vuelta largo, agotador, para ver un partido".

Walter Rodríguez, en representación de las tres agencias.

El director comercial de AFA, Leandro Petersen, subrayó que la clave de la alianza será "la unión entre pasión, experiencia y profesionalismo", mientras que "Chiqui" Tapia destacó: "Tenemos la obligación de defender esta copa. Feliz de que se sumen marcas que quieran apostar a nuestra selección y que tomen la decisión de ser transmisores de todo lo que genera". En las próximas semanas, los interesados podrán registrarse en las webs oficiales de las tres agencias para acceder a preventas y asesoramiento personalizado. Con esta alianza, la AFA -le destacaron a este medio- busca llevar la pasión por la celeste y blanca más allá de las fronteras.