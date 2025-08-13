El biógrafo de Milei sacó a relucir su costado misógino, puso en duda a Julieta Prandi y salió a respaldar a Claudio Contardi

El fallo del Tribunal Oral de Zárate-Campana que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado contra su ex pareja, Julieta Prandi, marcó un momento clave en la lucha contra la violencia de género. La sentencia, dictada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, no solo ordenó la inmediata detención del acusado, sino que reconoció el grave daño causado a la salud mental de la víctima.

Nicolás Márquez

Sin embargo, en paralelo a este avance judicial, un mensaje desde el círculo íntimo del poder presidencial generó indignación: Nicolás Márquez, escritor y biógrafo de Javier Milei, defendió públicamente al condenado y desacreditó a Prandi. En una serie de publicaciones en la red social X, que luego eliminó, y mientras se conocía el veredicto, Márquez escribió: "Sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad (...) con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido".

El nefasto posteo de Márquez

En otra nefasta declaración, profundizó en su descrédito hacia la víctima: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente". Márquez, ignorando el carácter probatorio que la Justicia otorgó al testimonio de Prandi y a las pericias realizadas, aseguró que "la única prueba en la causa era el testimonio de la propia Prandi" y concluyó con un tajante: "Conclusión: NO ME CIERRA NADA". Sus palabras fueron calificadas por miles de usuarios como revictimizantes, misóginas y peligrosamente cercanas a justificar la violencia.

Uno de los posteos que Márquez evitó borrar

Mientras tanto, el contraste con la realidad judicial fue abismal. Tras la lectura de la sentencia, Prandi declaró conmovida: "Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó". La actriz, que se descompensó en la sala y debió ser asistida por personal médico, agradeció el apoyo de su familia, de su actual pareja Emanuel Ortega y del equipo legal encabezado por Fernando Burlando y Javier Baños. Burlando, por su parte, definió el caso como "un caso bisagra" para todas las víctimas de abuso y violencia de género.

La denuncia de Prandi, presentada en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, relataba abusos ocurridos entre 2015 y 2018 en el marco de una relación atravesada por la violencia. La sentencia, aunque menor a los 50 años solicitados por la querella, fue celebrada por la actriz como un paso decisivo: "Esto tiene que marcar un precedente. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, demostrar todo lo que uno vivió y someterse a infinidad de pruebas y pericias, mientras del otro lado no hay obligaciones ni garantías".

Tras la sentencia, Julieta Prandi habló con los medios: "Esto tiene que marcar un precedente"

Sin embargo, las declaraciones de Márquez ensombrecen ese avance, evidenciando cómo, incluso ante fallos contundentes, persiste un sector dispuesto a relativizar la violencia de género y a desacreditar a las víctimas. En este caso, no se trata de un desconocido: es el biógrafo del Presidente, una voz cercana al poder que optó por poner en duda a una mujer que durante años vivió con botón antipánico y custodia, y que aún hoy protege a sus hijos en medio de una crisis familiar devastadora.