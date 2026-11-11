Se fugó un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas: escapó por el balcón con un arnés

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, exintegrante de la organización terrorista italiana Brigadas Rojas, se fugó este martes del departamento de la Ciudad de Buenos Aires donde cumplía arresto domiciliario en la calle Defensa 649, mientras las autoridades argentinas organizaban su extradición a Italia. El italiano escapó mediante un arnés con el que se descolgó desde el balcón de su vivienda hasta un terreno baldío lindero. La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el lugar.

Bertulazzi estaba alojado en un departamento del barrio porteño de San Telmo, bajo un régimen de prisión domiciliaria que incluía una tobillera electrónica y vigilancia policial. Por el momento, no trascendió cómo logró evadir el sistema de monitoreo.

El exintegrante de las Brigadas Rojas había sido condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada. Fuentes vinculadas con el caso señalaron a este medio que las autoridades argentinas estaban preparando su entrega a la Justicia italiana cuando se produjo la fuga.

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Infobae accedió a las imágenes del momento del cinematográfico escape, del momento exacto en que Bertulazzi se descuelga por la ventana y cae sobre el pavimento.

El italiano había sido detenido el 29 de agosto de 2024, después de que perdió la condición de refugiado político que había obtenido en la Argentina. Tras aquella captura, quedó bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia.

Hasta entonces, Bertulazzi había logrado establecerse legalmente en el país. Contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarrollar actividades comerciales.

Durante la década de 1970, integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa millonaria para capturar a Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó este martes de su casa en Capital Federal donde cumplía con arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado.

A través de la Resolución 1168/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, las autoridades impusieron la recompensa de $20 millones luego del pedido de carácter "muy urgente" por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini.







