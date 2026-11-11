Flor de la V rompió el silencio tras la polémica por el VIP del Papa: "No siento que haya hecho algo malo"

Después de quedar en el centro de las críticas, Flor de la V eligió contestar por escrito. En una columna de opinión publicada en Página/12, la conductora dio su versión sobre su presencia en la misa de León XIV en Palermo: aceptó una invitación, fue con su familia y, según su relato, nunca pisó la polémica carpa VIP con catering que desató el escándalo.

Su nombre había aparecido en la lista de famosos que difundió Yanina Latorre y en las publicaciones que apuntaron contra el sector exclusivo armado en el Monumento a los Españoles. Flor no esquivó el debate: reconoció los privilegios de ser una figura pública, calificó de obscena la carpa VIP y, al mismo tiempo, reivindicó su presencia como un gesto de inclusión para una familia diversa en una celebración de la Iglesia católica.

Flor de la V

El texto arranca por el principio: la invitación. "La semana pasada recibí un mensaje del Gobierno de la Ciudad para preguntarme si deseaba asistir a la misa del Monumento a los Españoles. Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo. Lo único que consulté fue si podía ir con mi familia", escribió y enseguida marcó la diferencia que, para ella, es central: "Fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP , ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos".

Flor de la V no negó lo evidente: "Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios. Pero reducir lo que vivimos a una simple invitación sería desconocer el verdadero significado de nuestra familia ahí", planteó. Para ella, la invitación tiene una lectura política: "Para alguien como yo, que lleva toda una vida defendiendo los DD.HH. y que entiende que ningún gesto es ajeno a la política, esta invitación tiene una dimensión mucho más profunda".

El corazón de su argumento está en lo que representa su familia en ese lugar: "Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor. Es un gesto de enorme valor simbólico y político. Y también representa una conquista en una historia que, para las personas LGBT+ estuvo marcada durante demasiado tiempo por la exclusión, la condena y el rechazo".

En su relato, la carpa VIP aparece de pasada, como una estructura que bordeó camino a su ubicación: "Antes de llegar al Monumento de los Españoles, una larga fila de vallas separaba el camino de acceso de una enorme carpa blanca instalada en medio de la calle", describió. Por las aberturas vio hombres de traje oscuro: "Imaginé que serían funcionarios. No le di mayor importancia y seguimos caminando hasta llegar al lugar que nos habían asignado".

Flor de la V y su familia

Su lugar, contó, estaba en otro sector, separado por una calle y un vallado, frente a las carpas del coro y de la prensa. "Y allí estábamos. Felices de compartir ese momento con nuestrxs hijxs, profundamente emocionados por la posibilidad de ver al papa y reencontrarnos con Monseñor Jorge García Cuerva, quien lxs bautizó y ocupa un lugar muy especial en nuestra historia familiar".

Lo demás lo supo después: "Recién por la noche me enteré de que aquella enorme estructura blanca era una carpa VIP, con servicio de catering, baños forrados en símil mármol y aire acondicionado, según las versiones que comenzaron a circular". Y no le tembló el pulso para juzgarla: " ¿Es obsceno? Sí. ¿Innecesario? También . Y, sobre todo, profundamente desconectado de todo. Quienes organizaron ese espacio tendrán que dar las explicaciones correspondientes".

Flor de la V y su familia

Sobre su propia responsabilidad, fue tajante: "A mí no me hicieron partícipe de ningún agasajo ni recibí ningún trato de esa naturaleza. Simplemente acepté una invitación para asistir a una celebración religiosa junto a mi familia. No siento que haya hecho algo malo ", dijo contundentemente.

La columna también repasa la relación entre la Iglesia y las diversidades: "La relación de la Iglesia con el colectivo LGBT+ en la Argentina tiene una historia compleja y dolorosa. Durante décadas nuestras identidades fueron condenadas, rechazadas y señaladas desde los púlpitos", recordó y siguió: "Para nosotros fue un día de fe, de amor y de esperanza. Pero también fue un gesto político de inclusión. Porque incluir no es solamente hablar de diversidad. Es reconocerla, respetarla y, sobre todo, ofrecerle un lugar".

papa León XIV