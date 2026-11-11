María Becerra sorprendió con un anuncio a días de su show en el Movistar Arena: lo que nadie esperaba

¡Nueve fechas agotadas no fueron suficientes! A días de subirse al escenario del Movistar Arena, María Becerra confirmó una décima función del Quimera Tour: será el domingo 7 de febrero de 2027. La cantante vuelve a demostrar que su poder de convocatoria no tiene techo y que sus fans están dispuestos a todo para no perderse el show.

El calendario habla por sí solo: las funciones del 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de noviembre están agotadas, al igual que la del 6 de febrero de 2027. Ahora se suma una más, con una propuesta que promete ser histórica: un formato 360° pensado para que el público viva una experiencia inmersiva .

María Becerra

Las entradas para la nueva fecha salen a la venta hoy, miércoles 11 de noviembre, a las 16, a través de movistararena.com.ar. Se pueden pagar con todos los medios de pago, y quienes usen tarjetas Visa del Banco Macro tienen 6 cuotas sin interés.

Con el Quimera Tour María expande el universo conceptual de su disco a través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— y arma una propuesta que mezcla música, narrativa y muchas, pero mucha perfo. Es, sin dudas, uno de los momentos más fuertes de su carrera.

Las cifras de la Nena de Argentina hablan por sí solas: tiene más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en YouTube y más de 12.000 millones de reproducciones sumando todos sus videoclips. Además, fue la primera artista mujer argentina en tocar en el Estadio River Plate, con dos funciones en formato 360° que agotó en tiempo récord.

Su recorrido internacional también la puso en otra liga. En 2024 cantó en la celebración de Año Nuevo en Times Square ante más de 50.000 personas, fue jurado y cerró el Festival de Viña del Mar y debutó en Coachella, invitada por J Balvin para cantar ¿Qué más pues? Con todo ese recorrido, la décima fecha de María Becerra en el Movistar Arena es la confirmación de que la artista vive ¡su mejor momento!