El peronismo se mostró unido en Luján para la misa del Papa León XIV

Gran parte del arco político del peronismo, junto a la plana mayor de la provincia de Buenos Aires, convergió en la multitudinaria Santa Misa que el Papa León XIV ofició a cientos de miles de personas frente a la Basílica de Luján.

Encabezados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario, las fuerzas políticas de PBA contaron con la presencia de la mano derecha del jefe regional, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo Larroque", uno de los principales armadores políticos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) encabezado por Kicillof.

Máximo Kirchner y Sergio Massa

El ala camporista también dio el presente en Luján en la Santa Misa con la figura del diputado Máximo Kirchner, la legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Matías Molle. También estuvieron los senadores nacionales, representados por Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio y, en el ámbito bonaerense, con Sergio Berni, que confluyen en la convocatoria papal.

La presencia del exministro de Economía de la Nación Argentina y excandidato presidencial por el peronismo, Sergio Massa, le otorga también una mayor músculo político al encuentro eclesiástico junto a dos millones de personas. Sorprendió (o no tanto en este contexto) el abrazo de Massa con el diputado nacional Juan Grabois, su excompetidor en las PASO de 2023 y uno de sus públicos detractores

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Por otro lado, el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, el legislador Horacio Pietragalla Corti, y el exdiputado de la provincia de Buenos Aires y actual intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, también asisten al multitudinario oficio religioso.

El ala sindical dice presente en Luján con el ex Secretario General del SUTEBA y actual Secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel. También se vio a Hëctor Rodolfo Daer (Sanidad y Alimentación).

El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil y de La Pampa, Sergio Zillioto; los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Lucas Ghi (Morón), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Eva Mieri (interina en Quilmes), Pablo Descalzo (Ituzaingó) junto a su padre, el exintendente de esa localidad del oeste del conurbano, Alberto Descalzo, junto al excanciller y exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, también están en Luján acompañados por excombatientes de la Guerra de Malvinas.

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También se los vio a Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, referentes de la defensa de los derechos humanos.

La delegación del gobierno nacional llegó a las 9, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, acompañado por el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro de Salud, Mario Lugones.



























