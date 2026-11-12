Cuál fue el impacto económico y turístico de la visita de León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un movimiento turístico de gran escala: solo la Ciudad de Buenos Aires recibió 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre, con un impacto económico estimado en más de U$S 88 millones. Córdoba y Luján, los otros dos escenarios de la gira, registraron hoteles completos y subas récord en las búsquedas de alojamiento.

Así lo indica el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El efecto se extendió a la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio de distintas regiones del país, aunque con resultados desiguales entre destinos. "El fin de semana dejó dos dinámicas simultáneas: por un lado, una movilización religiosa excepcional hacia los principales escenarios de la visita papal; por otro, un turismo recreativo que aprovechó el descanso para realizar escapadas, aunque con resultados desiguales entre destinos", informó la entidad.

La visita del papa León XIV

Entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron a la capital 1,24 millones de visitantes. De ese total, 242.000 fueron turistas que pasaron al menos una noche (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón fueron excursionistas, es decir, personas que viajaron en el día.

La ocupación hotelera promedio llegó al 75%. Según los relevamientos del sector, "el perfil de los desplazamientos combinó estadías cortas, reservas de último momento y una fuerte presencia de viajeros de cercanía".

En la capital cordobesa y sus alrededores, la ocupación hotelera promedio rondó el 60%, mientras que los establecimientos de alta gama completaron su capacidad. Unos 4.500 peregrinos pidieron alojamiento en instituciones religiosas.

La demanda de alquileres temporarios en Airbnb tuvo un incremento "superior al 400% interanual en Córdoba y Alta Gracia". En la Terminal de Ómnibus, "el flujo habitual de pasajeros se triplicó en comparación con feriados de alta demanda", con contingentes de Chile, Paraguay, Brasil y Perú, y de provincias como La Rioja, desde donde viajaron más de 6.700 personas.

El Papa en la Basílica Nuestra Señora de Luján

La ocupación hotelera en Luján superó el 90% antes de la misa del miércoles 11. "Las consultas en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que en Airbnb el crecimiento superó el 500%", señala el informe.

Para ampliar la oferta, el municipio abrió un registro de inmuebles particulares que sumó más de mil opciones de alojamiento.

EL TRANSPORTE

Aéreo: Aerolíneas Argentinas operó cinco vuelos especiales para la comitiva y los equipajes: dos desde Montevideo el domingo 8, ida y vuelta a Córdoba el martes 10 y el vuelo final a Lima el miércoles 11.

Rutas: el Túnel Subfluvial entre Santa Fe y Entre Ríos duplicó su tránsito habitual y llegó a 4.200 vehículos el sábado por la mañana. AUBASA registró 2.421 vehículos por hora en el peaje Samborombón de la Autovía 2.

Trenes: el Ferrocarril Sarmiento programó 42 servicios especiales a Luján (29 el martes y 13 el miércoles de madrugada). La organización entregó 24.000 tarjetas SUBE con pasajes gratuitos para los voluntarios.

PAQUETES CERRADOS PARA VER A LEÓN

La visita abrió un nicho de paquetes cerrados. "Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000, mientras que las alternativas con alojamiento partieron desde $140.000; en San Juan, las agencias ofrecieron paquetes de entre $300.000 y $400.000 por persona", detalla el relevamiento.

MENÚ PAPAL

En el predio de Palermo se instalaron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks distribuidos en siete puntos. Además, 90 locales porteños se sumaron al programa "Menú Papa León", con promociones del 6 al 12 de noviembre.

Según la consultora Focus Market, "alimentar al operativo requirió 100.000 raciones en ocho días, compuestas por 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, lo que implicó la movilización de 40 toneladas de alimentos".



























