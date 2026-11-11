Últimas palabras del papa León XIV frente a 3 millones de personas en Luján: " ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!

Tres millones de almas encendidas por el amor de la fe católica y los cuatro días que duró la visita del papa León XIV en Argentina, vibraron al unísono desde que el Sumo Pontífice apareció trepado en el Papamóvil que lo trasladó a la histórica Basílica Nuestra Señora de Luján. Esta fue su última parada antes de partir a su amada patria del Perú.

Si bien hace menos de 24 horas le habló a más de un millón de jóvenes congregados en el Monumento de los Españoles, el Papa volvió a emocionar con cada tramo de su discurso. Primero lo hizo frente a las personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto y luego, con la homilía final en Luján donde se vieron caras exhaustas de seguir al Sumo Pontífice pero también rostros colmados de felicidad y paz tras este momento histórico.

El Papa cerro su histórica visita a Argentina en Luján

Después de saludar al gobernador Axel Kicillof, la misa dio comienzo mientras sonaba una versión de Un nuevo Sol, interpretada de manera maravillosa por el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani (con arreglos de Santiago Rosso y una formación de 170 coreutas); luego llegó el momento más importante de la celebración, que fue la homilía.

Con su casulla de color celeste y blanco -en claro homenaje a la Virgen del Luján- el para evocó al papa Francisco. La frase que cerró semejante momento fue: "Argentina levántate y camina", mientras las lágrimas de los fieles brotaban.

🇦🇷EL PAPA DE CELESTE Y BLANCO EN LUJÁN: EL EMOTIVO HOMENAJE DEL CORO MUNICIPAL ERNESTO STORANI" Luciendo las vestiduras celestes y blancas en honor a la Patria y a la Patrona de los argentinos, León XIV fue recibido en la Basílica por más de 170 músicos bajo la dirección de Santiago Rosso: 🔹Así fue el recibimiento al papa León XIV del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani. Un despliegue monumental de fe, música y cultura popular — Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) November 11, 2026

Una vez más, León le habló directamente a las familias argentinas. "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares", dijo y en la misma línea propuso "generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

Sin embargo, la parte más emotiva de su discurso fue después de la celebración de la misa que terminó con un emotivo mensaje. "Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!", expresó contagiando la emoción.

El Papa cerro su histórica visita a Argentina en Luján

Además, dijo: "La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón. Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera".

El Papa no se olvidó de ningún rincón de eta vasta Argentina: "Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud".

El Papa en la Basílica Nuestra Señora de Luján

Claro que el mensaje de agradecimiento no faltó en las últimas palabras de León XIV: "Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", cerró casi sin aliento después de varias horas recorridas en el país.