A 100 años de la colocación de la Piedra Fundamental del Palacio Legislativo porteño, la Dirección de Patrimonio de la Legislatura logró dejar al descubierto parte de la estructura enterrada en el subsuelo del edificio. La intervención también aportó nuevos indicios sobre la presunta cápsula del tiempo que podría encontrarse bajo la piedra.

La piedra fue colocada el 18 de noviembre de 1926, durante el Primer Congreso de Municipalidades de la República Argentina, como parte del inicio de la construcción de la sede del entonces Concejo Deliberante. De acuerdo con la investigación del área de Patrimonio de la Legislatura, debajo de ella podría haber una cápsula con documentos oficiales y periódicos de la época.

Los trabajos estuvieron supervisados por la coordinadora del Taller de Conservación Restauración, Carla Coluccio y la coordinadora de Patrimonio de la Legislatura, Vanina Pastori, quienes conformaron un equipo multidisciplinario compuesto por el arqueólogo Ulises Camino, la arquitecta Carola Herr, la geóloga Andrea Concheyro, las restauradoras Paula Booth, Marisol Funes y Elisa Atencio, y el ingeniero Tomás del Carril.

Además, la gestión y los trabajos de intervención y excavación se realizaron por decisión del secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Gribaudo.

A partir de la investigación histórica y distintos estudios no invasivos, que incluyeron un relevamiento con georradar, se obtuvo la autorización de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad para efectuar una prospección arqueológica. La exploración despejó una de las primeras incógnitas: la baldosa con la inscripción "Sede del Honorable Consejo Deliberante. Piedra Fundamental. 18 XI 1926" que se ve a simple vista a nivel del suelo, no integra la piedra, sino que señala el lugar donde fue enterrada.

La remoción controlada del material permitió alcanzar uno de los vértices de la Piedra Fundamental y observar diferencias entre las inscripciones de la placa y de la tapa: la piedra fundamental original se halló a unos 50 cm por debajo de la placa y se alcanzó a leer otra inscripción en distintas líneas: "ED H. CO DELIB PIEDRA FV".

En este yacimiento, además de la piedra, se hallaron y registraron distintas piezas arqueológicas, como fragmentos de maderas, metales, cerámicas y vidros, entre otros.

El hallazgo confirma la existencia de un conjunto patrimonial muy interesante: la placa de referencia, la piedra fundamental y, en su interior, reaccionando a un detector de metales, una cápsula del tiempo.

La piedra permanecerá en su estado actual mientras el equipo analiza alternativas para acceder a la cápsula sin comprometer su integridad patrimonial, a fin de descubrir los posibles elementos, tesoros e historias que quedaron enterrados y que supondrían una nueva ampliación de la historia y la narrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.