Eclipse solar total: las sorprendentes imágenes del fenómeno que maravilló a todos

Este miércoles 12 de agosto tuvo lugar el eclipse solar total más destacado de 2026, que dio inicio a la segunda temporada de eclipses del año. El fenómeno se llevó a cabo cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra y bloquee completamente la luz solar durante unos minutos.

La franja de totalidad atravesó el extremo ártico de Rusia, Groenlandia, Islandia, el noreste de Portugal, el norte de España y las Islas Baleares. En España, el eclipse cruzó el territorio de oeste a este y pudo verse de manera total en ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, hasta llegar a Palma.

Fuera de la zona de totalidad, el eclipse fue visible de forma parcial en gran parte de Europa, algunas regiones de Norteamérica y el noroeste de África. No pudo observarse desde el hemisferio sur, por lo que tampoco fue visible en Argentina.

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Según el Instituto Geográfico Nacional de España, el máximo del fenómenose alcanzó a ver a las 19:46 hora peninsular española, las 14:46 en Argentina, cerca de Islandia. La duración máxima de la totalidad será de 2 minutos y 18 segundos. El eclipse generó una gran expectativa en España, donde un fenómeno de estas características no se registraba desde 1905 y se estima que entre 17 y 22 millones de personas pudieron observarlo.

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Durante la totalidad, el cielo se oscureció temporalmente, bajó la temperatura y pudieron registrarse cambios en el comportamiento de algunos animales. La NASA también desplegó equipos especiales para estudiar el fenómeno, entre ellos un avión WB-57 que volará a unos 15.000 metros de altura y globos aerostáticos.

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La agencia espacial estadounidense, además, desmintió una teoría viral que aseguraba que durante el eclipse la Tierra "perderá gravedad" durante siete segundos. Según explicó, el fenómeno no provoca una alteración significativa de la gravedad terrestre.